Vučić reagirao: Nemam problema sa stolicom ni sa niskim strastima, kleknuo bih u Bijeloj kući da je trebalo…

Smetala vam je stolica!? Ja nemam probleme sa stolicom ni sa niskim strastima, ja sam bio tamo da bi podigao ugled Srbije, mogao sam i da stojim, da čučim, mogao sam i da kleknem, valjda je važno šta sam donio u Srbiju, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije u Briselu.

Marija Zaharova o niskim strastima, a ja o ruskoj salati – rekao je Vučić pozivajući novinare da se počaste na konferenciji u Briselu.

Vučić je bio iziritiran novinarskim pitanjima i reagiranjima na društvenim mrežama u vezi sa fotografijom iz Ovalnog ureda u Bijeloj kući gdje sjedi na stolici ispred Trampovog stola.

Baš me briga gdje sam sjeo. To je jednostavno tako, ne znam šta takvim ljudima da odgovorim. Jesmo li imali ratove ili nismo? Jel imamo mir i stabilnost, to su pitanja za predsjednika – rekao je Vučić, prenosi “Avaz“.

Očito rezignirani srbijanski predsjednik je nastavio:

I meni je smiješno kada ljudi koji su niži 30 centimetara od mene sjede na visokim stolicama. Svi voditelji na RTS-u ispada da su viši od mene. Kao da je to bitno. Ovo je priča o dobacivanju. Meni ne smeta stolica. Neću imati kompleksa i borit ću se još jače za svoju zemlju. To govori o njima jer oni misle samo kako će da se ubace u udobniju fotelju – rekao je između ostalog Vučić.

