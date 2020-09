“Rekao mi je da biram između dečka ili njega. Nisam se dvoumila, ali onda je krenuo pakao” – Petra i dva doktora otkrili kako je psihijatar iz pakla maltretirao djevojke

Priču su potvrdili dvojica njegovih kolega.

– Dečko ti je psihopata. Roditelji ne mare za tebe. Ili ga ostavi ili prestani da se liječiš – govorio je drugoj pacijentici.

Mladoj je djevojci davao lijekove za laktaciju, pa joj je tražio da se skine i stiskao joj grudi dok iz njih ne bi procurilo mlijeko. Djevojke su, pacijentkinje psihijatrijske ambulante Opšte bolnice Varaždin, bile na početku svojih dvadesetih. Šutjele su godinama. Jednoj od njih taj je teret šutnje bio pretežak. Progovorila je, a nakon nje su se počele da je javljaju i druge žrtve ljekara koji ih je zlostavljao. Šutjela je i Petra Milković, ali više ne želi piše hrvatski portal “Jutarnji“.

Mladi psihijatar

Bila je studentkinja klavira i učila za je fizioterapeuta. Kad joj je dijganostikovana multipla skleroza, savjetovali su joj odlazak psihijatru. Trebalo je da pripremi um na nemoć desne ruke koja će uslijediti, a to znači prekid svega zbog čega se školovala i što voli.

– Odlučila sam da se vratim kući u Varaždin. Majka mi je radila u varaždinskom Domu zdravlja i rekla da je došao mladi psihijatar, ako želim da se konsultujem. Došla sam, rekao je da je bolje da me ne prima tu jer mi mora otvoriti karton, a imati karton psihijatrijskog pacijenta neće biti dobro za budućnost.

Pa, smo se dogovorili za liječenje u poslijepodnevnoj smjeni u njegovoj bolničkoj ambulanti. Kad je stekao povjerenje, počeo je sa pričom da je dečko, s kojim sam bila duže od godinu dana u vezi, psihopata i narkoman. Rekao je da je to saznao od pacijenata narkomana koji se liječe u sistemu. Postala sam zavisna od tih susreta. Manipulisao je mojim umom. Uskoro sam mislila da je jedina osoba koja mi vjeruje i razumije.

Vodio me na ‘terapije’ u prirodu. Koristio je ezoteriju, tantru. Samo sam njemu vjerovala. Kad mi je rekao da biram između dečka i njega kao ljekara, nisam se dvoumila. Krajem 2012. godine započeli smo vezu u ordinaciji, dobili dijete. I onda je počeo pakao. Davao mi je antipsihotike, zaključavao u kuću, vrijeđao me. Rekao mi je da su to antidepresivi. Od njih padnete kao pokošeni i ne znate za sebe. Nisam mogla da čujem da li dijete u toku noći plakalo. Ništa. Zatočena bez svjesnog uma. Htjela sam da odem, ali me nije puštao. Htjela sam da nastavim da se liječim kod psihijatra, nije bilo šanse. Na kraju sam uspjela tajno da odlazim kod psihijatra, koja me pripremala za odlazak. I otišla sam, pobjegla sam 2015. godine preko granice, u Sloveniju. Nije me ostavljao na miru. Prijetio mi je uništavanjem porodice, da će gradonačelnik Varaždina, Ivan Čehok, srediti mojima otkaze… Tražila sam zabranu prilaska zbog psihičkog zlostavljanja, sudski pravomoćno sam je 2018. i dobila, ispričala je Petra.

Ona kaže da je nije bila jedina i da je došlo vrijeme da se sazna šta se događalo na njegovim seansama.

– Kad sam ja došla, govorio mi je da je baš prekinuo trogodišnju vezu sa pacijentkinjom, ona je i dalje dolazila u ordinaciju. Znam da ih je bilo još. Jedna je od njih u vrijeme dok smo mi bili zajedno, abortirala njegovo dijete. Sve se to može provjeriti – priča Petra.

Nakon što je priča najavljena na hrvatskoj televiziji Nova S, javile su se i druge djevojke.

Teško anksiozna devojka kojoj je lijekovima uzrokovao laktaciju pa joj potom stiskao grudi, nakon osam godina u teškom stanju obratila se drugom psihoterapeutu, Nebojši Buđanovcu i ispričala mu svoju priču.

– Bila je u jako teškom stanju. I prije, ali, naročito ju je pogodio odlazak psihijatru prije osam godina. Dao joj je antidepresive i govorio joj da treba isprobavala da li laktaciju. Dirao joj je i gnječio grudi, pričala mi je. Predala je predmet DORH-u, ali rečeno joj je da je prekasno i da je to zastirao slučaj. Lično sam protiv tog ljekara predao prijavu Hrvatskoj lekarskoj komori i još čekam reakciju – rekao je Nebojša Buđanac.

Mnogo više žrtava

Kaže da lično zna za deset pacijentkinja sa kojima je ljekar održavao vezu, ali je siguran da ih je i mnogo više. I poznati hrvatski psihijatar dr. Slavko Sakoman imao je susret sa pacijentkinjom varaždinskog psihijatra.

– Roditelji iz Varaždina doveli su prije dvije godine u ordinaciju maloljetnu čerko po drugo mišljenje u vezi njenog psihičkog zdravlja. U anamnezi mi je ispričala da je doživjela šok kad ju je psihijatar u varaždinskoj bolnici dodirivao i neprimjerno joj se približavao. Počela je da vrišti i pobjegla. Prije devet godina mi je, u jednom trenutku, kolega psihoterapeut rekao da mu se pacijentkinja požalila na psihijatra. Učinilo mi se da zaista nešto nije u redu sa njegovim ponašanjem pa sam sugerisao da mu se ne produži ugovor – rekao dr. Sakoman, za “Jutarnji”.

