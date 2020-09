Bijela kuća: Vučić i Hoti potpisali sporazum Srbije i Kosova u prisustvu Trumpa

U ovom sporazumu nema tačke o uzajamnom priznanju odnosno o srbijanskom priznanju Kosova, kako se ranije izvještavalo, prenosi “Klix“.

Riječ je o sporazumu o ekonomskoj normalizaciji odnosa dvije države.

Kako prenosi “Reuters”, Trump je izjavio u Bijeloj kući da su Beograd i Priština posvećeni ekonomskoj normalizaciji i da je postignut prodor ka ekonomskoj kooperaciji.

Nakon potpisivanja dokumenta Vučić i Hoti su svoj primjerak proslijeđivali Trumpu, koji je na sporazum stavljao svoj potpis. Ceremoniji potpisivanja prisustvovale su i delegacije dvije države.

Aktuelni predsjednik Kosova Hashim Thaci pozdravio je potpisivanje ovog sporazuma u prvoj reakciji najavivši da će Kosovo početi raditi na njegovoj realizaciji.

I salute the signing of agreement b/w #Kosovo & #Serbia, today in Washington. Grateful to @WhiteHouse, @realDonaldTrump, and @RichardGrenell for their leadership in this process. Kosovo now will continue working on economic dev., jobs, and further domestic & int'l consolidation. pic.twitter.com/Xha4BU1pLg

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) September 4, 2020