Georgijevu prijećeno vješanjem zbog intervjua sa Đukanovićem

“Najava razgovora sa Milom izazvala je silne emocije, neke toliko snažne da mi se prijeti vješanjem na Terazijama, drugi će me ubiti… Mi, novinari, radimo ono što je naš posao, ne služimo nikakvim agendama, zastupamo univerzalne vrijednosti i vodimo se etikom”, napisao je Georgiev na Tviteru.

Georgiev kaže za Danas da je reakcija na intervju za njega očekivana “pogotovo u ovim radikalnim i ekstremnim okolnostima“.

“Riječ je o ekskluzivnom intervjuu, a to rade dobri novinari. Đukanović nikome nije dao intervju nakon izbora, sem nama. On je predsjednik Crne Gore i velika politička figura u regionu. Da li je postojao bolji povod da se uradi intervju sa njim i to u trenutku kada njegova partija gubi izbore”, pita Georgiev.

On kaže da je intervju dogovaran još prije izbora, da su konačnu potvrdu dobili u ponedjeljak, te da tu nema nikakve misterije ili tajne agende, za šta ih pojedini optužuju.

“To je intervju beogradske redakcije sa predsjednikom susjedne države u zgradi Predsjedništva. Takvi intervjui tako izgledaju. I tako se razgovara u javnom prostoru. Javni prostor nisu Parovi, niti Zadruga, rasprave, svađe, psovke i neprestana konfrontacija. Nismo ni očekivali neka spektakularna saznanja od Đukanovića, ali je rekao dosta važnih stvari o tome kako vidi postizborni proces, ali i ulogu Srbije u periodu prije izbora u Crnoj Gori. Mi nismo radili priču o Milu Đukanoviću, istraživali njegove poslove ili umiješanost u bilo kakav kriminal, pa došli kod njega i rekli “e dobro druže ajde da porazgovaramo malo o ovom kriminalu“. To nije bio takav razgovor”, ističe Slobodan Georgiev, odgovarajući i onom dijelu javnosti koji je bio nezadovoljan “jer Đukanović nije bio upitan za kriminal“.

Sem određenog broja korisnika društvenih mreža i pojedini tabloidi u Srbiji, među prvima Informer, optužili su Njuzmaks Adiju odnosno “Šolakovu televiziju“ da radi otvoreni marketing za crnogorskog predsjednika i da mu daje neskrivenu podršku.

Novinar Vukašin Obradović ocjenjuje za Danas da reakcije na intervju sa Milom Đukanovićem pokazuju ogroman uticaj propagandističkog pristupa novinarstvu “koji je forsiran u našem društvu poodavno“.

“Ovo je odličan primjer prihvatanja teze da treba da postoji sloboda medija ali samo za „naše“ – naše političare, analitičare, ideje, pa do ekstremnog stava, pripadnike naše nacije. Tako smo i došli do apsurdne situacije da veliki broj ljudi na društvenim mrežama, oni koji se navodno zalažu za demokratske promjene, osuđuju emitovanje intervjua sa Đukanovićem na Njuzmaks Adria. Očigledno je dugogodišnja zloupotreba medija potrla suštinu novinarstva – da informiše a ne da navija, da otvara prostor i za predstavnike koji zastupaju drugačije stavove, da treba čuti i „drugu stranu“, zaključuje Obradović, dodajući da su građani potpali pod taj uticaj i otud i negativni komentari na intervju sa predsjednikom Crne Gore, prenosi “CDM“.

