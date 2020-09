Milo Đukanović priznao poraz: “Probuđen je nacionalizam iz 90-ih godina”

Đukanović je govoreći o rezultatima izbora na kojima njegova stranka s dugogodišnjim partnerima prvi put nije osvojila većinu u Skupštini, rekao da ga ne iznenađuju incidenti ni “necivilizacijski momenti” sa slavlja pobjede opozicionara.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori su kao i u regionu suprotstavljena dva pristupa – prozapadni kurs sa jedne i nazadni nacionalistički sa druge strane koji je sada probuđen.

“Incidenti nisu nikog iznenadili, slavlje još manje. Razloga za slavlje uvijek ima, ali to slavlje podrazumijeva i civilizovan odnos prema drugim građanima i potrebi očuvanja stabilnosti Crne Gore. Mi smo sinoć prisustvovali jednom izlivu netolerancije, agresije, primitivizma, pokušaja obračuna sa ljudima koji drugačije misle“, rekao je Đukanović u intervjuu za “Newsmax Adria“.

Đukanović je ustvrdio da su u cijelom regionu još živa dva pogleda na budućnost – jedan je onaj kojeg personifikuje dosadašnji sastav vlasti u Crnoj Gori, kao manje-više u svim državama regiona, koji budućnost vidi u evropskom sistemu vrednosti u evropskim i evroatlantskim integracijama.

“Nasuprot tome je kao što vidimo još uvijek vrlo živahan onaj nacionalizam iz 90-ih godina, koji je u novim okolnostima, zahvaljujući novim podsticajima probuđen i koji sad pokušava da okrene točak historije unazad“, rekao je on navodeći da misli da ne može.

Kada je u pitanju formiranje vlade, Đukanović je rekao “da ćemo uskoro prisustvovati raspletu i da ćemo od onih koji će raspolagati 41 mandatom u parlamentu dobiti ponudu za formiranje vlade“.

Na pitanje da li će to biti tri do sada opozicione koalicije on je odgovorio da za to postoje najave, ali da su njihovi programi dosta udaljeni i ako postoji nešto što ih zbližava to je želja da smijene DPS.

Na pitanje da li će učestvovati u tome, on je odgovorio: “Ne, zašto bi učestvovali? Ja sam tu gdje sam, vrlo čvrsto uvjeren u ispravnost svojih političkih stanovišta“, zaključio je Đukanović.

