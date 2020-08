Dečko koji je pretučen u Hrvatskoj: “Nisam imao novca pa su me premlatili’

Portal 24sata razgovarao je s ocem napadnutog dečka koji im je rekao kako mu se sin žalio da je dužan nekakav novac. “Koliko sam shvatio, oni su mu plaćali pića, a onda su tražili da im vrati taj novac. Primijetio sam da se s njim nešto događa, on ima traume, trza po noći, ne može spavati… A primijetio sam i da sam sa sobom priča”, ispričao je otac žrtve.

Novinari “24 sata” razgovarali su i sa zlostavljanim dečkom koji im je ispričao šta se tačno dogodilo. Kaže kako je s napadačima trebao ići u Sinj, na Veliku Gospu, i da su se dogovorili da svako ponese po 200 kuna za piće, pečenje i gorivo.

“Ja sam taj dan trebao imati 200 kuna, ali nisam ih dobio. Ipak sam otišao s njima, oni su me počastili i vratili kući. Prošle subote su me dočekali i tražili dvije tisuće kuna. Imam neki skuter koji sam im dao i rekao da mi otpišu dug, no majka jednog od njih sumnjala je da je motor ukraden pa su mi ga vratili. Rekli su mi da na sve zaboravim. A onda su tu subotu došli po mene u kuću, izveli me tu ispred crkve i evo, sad je sve u policiji”, rekao je on.

Nasilnici koji su se iživljavali nad nesretnim mladićem su B.K. i M.P.. Prvi je kick bokser koji je mladiću prvo zadao jaki udarac koljenom, a zatim i nogom u glavu od kojega je pao na pod. Mladiću na kraju videa prijete i uvjetuju mu da im treba novac donijeti u roku od dva dana.

Odmah nakon objave uznemirujuće snimke iz kaštelanskog boksačkog kluba su objavili da su po saznanju događaja svog člana, a radi se o B.K., izbacili iz kluba.

Dalmatinski portal objavio je kako su napadači i žrtva išli u istu školu. Razgovarali su i s direktorica Srednje škole Braća Radiš, koja je rekla kako zna za ovo nasilje već nekoliko dana te kako je bila u kontaktu s policijom.

Jedan od napadača završio je trogodišnje obrazovanje, a napadnuti dečko još pohađa školu. Sada će krenuti u treći razred. “Što čovjek ima pametno komentirati u ovakvim situacijama? Strašno je što rade, a još strašnije što takve scene snimaju”, poručila je ravnateljica.

Za Dalmatinski portal ravnateljica je rekla kako je s napadačem bilo problema u školi, kako je uvijek bio na rubu incidenta, ali su se u školi trudili usmjeriti ga na pravi put. “Najgore je mladu osobu izbaciti iz škole, tek onda joj se otvaraju vrata kriminala. Borili smo se, trudili, ali nažalost, opet je skrenuo”, zaključila je.

U međuvremenu se pojavila i neslužbena informacija kako otac jednog napadača radi u MORH-u, a drugi u policiji, no Telegram zasad nije uspio dobiti potvrdu.

Dok policija kriminalistički istražuje dvojicu nasilnika traje i potraga za druga dva mladića koji su promatrali, odnosno snimali scene iživljavanja grupe nad nemoćnom osobom bez da su pokušali pomoći ugroženom mladiću.

