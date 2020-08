Turisti u Hrvatskoj našli su se u problemu, bježe “glavom bez obzira”

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj turisti iz velikog broja zemalja našli su se u problemu, što je kod velikog broja onih koji su došli da uživaju u Jadranskom moru izazvalo bijes, prenosi “Novi“.

Oko 20.000 Britanaca koji su ljetovali u Hrvatskoj pokušavaju da se vrate kućama prije nego što sutra na snagu stupi nova odluka o tome da po povratku iz Hrvatske moraju u 14-dnevni karantin.

Nesretnim Britancima koji su naprasno morali da prekinu odmor, nakon što je Hrvatska stavljena na crvenu listu, u posljednjih 24 sata dočekalo je novo neprijatno iznenađenje, koje su im pripremile aviokompanije.

Najjeftiniji direktni let British Airwaysa iz Zagreba do londonskog Heathrowa danas je 286 funti. S druge strane, najjeftiniji let kompanije Eurowings, uz presjedanje u Štutgartu je 230 funti.

U problemu su i njemački turisti, ali i oni koji dolaze iz susjednih zemalja kao što su Austrija i Slovenija.

Njemački turisti imaju opciju da se u Hrvatskoj testiraju i taj test vrijedi 48 sati, a druga opcija je da se testiraju po dolasku u Njemačku.

U Šibensko-kninskoj županiji trenutno odsjeda 9.000 Nijemaca, a neki od tih njemačkih gostiju nisu znali za odluke svoje vlade.

Naime, Njemačka je Hrvatsku stavila na crvenu listu što znači da će njihovi državljani po povratku iz Hrvatske moraju u 14-dnevni karantin.

Tako je bila u neznanju i jedna porodica iz Njemačke koja odmara u Vodicama.

“Meni je to bilo veliko iznenađenje. Zbog toga što smo planirali u Hrvatskoj da ostanemo još sedam dana. Međutim nakon što smo saznali, odmah smo shvatili da ćemo sutra morati da krenemo za Njemačku”, rekla je ona.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je prijavljeno rekordnih 265 novozaraženih, a preminula je jedna osoba.

Najviše slučajeva je prijavljeno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, čak 103, pišu hrvatski mediji.

