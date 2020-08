Dodik: Dostavili smo Vučiću dokumente o dvostrukim aršinima međunarodne zajednice za RS i Kosovo

Dodik je rekao da su na taj način željeli da pokažu da zapadne zemlje imaju dvostruke aršine kada je riječ o pitanjima BiH, RS i Kosova i Metohije.

Dodik je naveo da je sa Vučićem, prilikom nedavne posjete predsjednika Srbije Banjaluci, razgovarao i o tome u kom je statusu sada Republika Srpska.

„Dogovorili smo se da ćemo mi njima uputiti informaciju o antidejtonskim ponašanjima i statusu srpskog naroda u BiH, koju Vlada razmatra, smatrajući da Srbija, koja je izložena dijalogu sa međunarodnim faktorima u pogledu Kosova, apsolutno treba da vodi računa i o Republici Srpskoj“, rekao je Dodik za banjalučku Alternativnu televiziju (ATV).

Prema njegovim rečima, ne treba dozvoliti da se dogodi da jedni imaju prava na nezavisnost iz perspektive međunarodne zajednice, a da ista ta međunarodna zajednica krši prava koja su zagarantovana Dejtonom.

Dodik je ocenio da je to teško opterećenje za predsednika Srbije.

„Razumem njegovu potrebu da on to sve sagleda, te da vidi na koji način će moći da se to sve prihvati ili redukuje“, dodao je on.

Dodik je istakao da je cilj da se na medjunarodnim mestima, gde se razgovara o statusu ili dijalogu Prištine i Beograda „istakne kršenje međunarodnih sporazuma, kao način da se pokaže na koji način je Kosovo došlo u poziciju da se samoproglasilo“.

„U tom pogledu velike su obaveze predsednika Vučića i o samoj temi Kosova, ali mislim da postižemo dve stvari, a to je da Vučiću pružamo jednu vrstu argumentacije o ponašanju međunarodne zajednice u dva slučaja koja su identična – Kosovo i Republika Srpska i u tom pogledu mi ćemo podržati rešenja koja Beograd u dijalogu sa Kosovom postigne“, naglasio je on.

Dodik je podsetio da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, te da u tom pogledu Republika Srpska ima obavezu da Vučića informiše o kršenjima ovog sporazuma, prenosi danas.

