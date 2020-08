Dr Darija Kisić Tepavčević otkrila dokle ćemo nositi maske: Pokazala fotografiju iz 1918. godine, dodatno objašnjenje nam ne treba

Dr Darija Kisić Tepavčević, zamjenica direktorice Batuta rekla je jutros, odgovarajući na pitanje dokle ćemo nositi maske i dokle će važiti aktuelne mjere, da je ono što ona govori veoma nepopularno.

– Dokle? Pa do daljeg! Ja sam svjesna da je ono što ja govorim veoma nepopularno… Noćni klubovi su legla zaraze… – rekla je dr Kisić Tepavčević gostujući jutros na TV Pink uz napomenu da čim se malo opustimo brojke počinju da rastu.

– Ja sam kao student i na specijalizaciji gledala fotografije iz 1918, iz vremena španske groznice, gdje ljudi na tribinama gledaju utakmicu i nose maske, još tada… – rekla je ona napominjući da je maska stara i dobro poznata mjera.

Ona je dodala jeste i da ovakvu aktivnost virusa još nije vidjela da ljeto i temperature na njega ne utiču iako je očekivano drugačije.

– Ljeto je sezona crijevnih a ne virusnih infekcija, sezona trovanja hranom, ovo je vrlo neuobičajeno da se jedan respiratorni virus ovako ponaša usred ljeta – pojasnila je ona.

Ona je dodala da je u ljudskoj prirodi da budemo sebični da mislimo da je kod nas najgore i da je nama najteže, ali nije tako. Maske moramo da nosimo do daljeg jer se pokazalo, ma šta ko mislio da su maske i distanca samo nešto tek tako do vakcine, da s pokazalo da je to najbolja mjera i najbolja preventiva, prenosi “Espreso“.

