Čović u Zagrebu: Zahvalni smo utemeljiteljima stranke Tuđmanu i Šušku

“Drago mi je da smo u prilici nakloniti se i zapaliti svijeće pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu i ministru Vojku Šušku, a povodom 30. godišnjice formiranja HDZ-a BiH koju ćemo sutra obilježiti u Mostaru poštujući epidemiološke mjere. Na ovaj način želimo se zahvaliti utemeljteljima na svemu što su uradili da bi i HDZ kao stožerna stranka hrvatskog naroda u BiH, bez kojeg se ne može promišljati politčki život, mogla obilježiti 30 godina”, rekao je Čović.

Govoreći o stanju u BiH, kazao je kako je “puno elemenata Djetonskog i Pariškog sporazuma, koji su uspjeli zaustaviti rat, ali nisu na najracionalniji način uredili BiH”.

“Zbog potreba pristupanja EU i NATO-u, ali i boljeg života u BiH, moramo tražiti racionalona rješenja i istovremeno zaštititi jednakost hrvatskog naroda s druga dva naroda i osigurati legitimno predstavljanje, i to je proces koji traje 25 godina. Imamo svoje ambicije i planove, ali ambijent u BiH je takva kao što vidite – nesavršeno uređeno društvo koje traži vremena da se neke stvari slože i napravimo otklon od užasa rata. U BiH se on još doživljava domovinski, kako smo očuvali hrvatski narod pa i BiH, a opet imate tri viđenja historije kada je u pitanju BiH. Koliko god izgledalo dugo, treba biti uporan. Hrvatski narod je dobor organiziran danas i mislim da BiH pravi preduvjet da do kraja godine riješi pitanje izbornog zakona”, rekao je Čović.

S obzirom da je prije 18 dana prebolovao korona virus, novinari su ga pitali kako je izgledao taj proces kod njega. Istakao je da je to bilo “iskustvo onako kako ga predstavljaju ugledni epdimiolozi u Hrvatskoj i BiH”.

“Mora postojati izuzetna odgovornost kod svih nas – distanca i higijena, sve drugo je u Božijim rukama. To su iskušenja koja traju 2-3 sedmice. Nadam se da smo svi skupa naučili u proteklih šest mjeseci pandemije”, rekao je Čović.

Istakao je kako je BiH dobro odolijevala pandemiji, ali a se situacija pogoršala kada su počeli godišnji odmori, a posebno se omladina opustila.

“Kroz kraj 8. i 9. mjeseca morat ćemo donijeti bitne mjere da sve one koji ugrožavaju zdravlje drugih ljudi poštuju mjere štabova i sačuvati realan život. Mi više nikada ne smijemo povući granicu, morat ćemo plesati s virsom. Uvjeren sam da zdravstveni sistem BiH može odgovoriti ovom iskušenju”, zaključio je Čović.

Facebook komentari