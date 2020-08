Nečuvena scena na groblju: Spustili sanduk u raku, a onda su se svi prisutni uznemirili

Ljudi su se okupili da rođaku i prijateljicu isprate na večni počinak, a onda je uslijedio šok!

Raka je bila plitka.

Prisutni su satima čekali da radnici groblja prodube raku.

– Ovo se nikada nije desilo – jedan od prisutnih, Dušan Simin, vidno uznemiren ispričao je šta se dogodilo.

– Sanduk su spustili u raku, a on je virio bar 15 centimetra. Kada su to shvatili, počeli su da kopaju. Sahrana je bila zakazana za 15 sati, evo sada je skoro 17, a mi i dalje čekamo – rekao je on.

Simin dodaje da su svi izuzetno uznemireni, naročito najbliža rodbina preminule, piše “Kurir“.

– Pop je došao, a kada je vidio o čemu se radi, otišao je. Ovo stvarno nije ljudski – zaključio je Dušan Simin i nastavio da čeka…

