Nakon ljeta nove strože mjere? Beroš: Sezona brzo završava, moramo se okrenuti jeseni

Nacionalni stožer je objavio da je novozaraženih 208. Jučer ih je bilo 180, a prekjučer 130. Hrvatska je ukupno 8 puta imala više od 100 novozaraženih u jednom danu.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić istaknula je kako je opći dojam da je većina kliničkih slika oboljelih blagog oblika te da broj hospitaliziranih na ukupan broj zaraženih nije velik.

Jedan od glavnih razloga za blaže kliničke slike je da su većinom mladi zaraženi, pojasnila je.

“Mladi moraju percipirati da moraju biti odgovorni i zbog drugih, ne zbog samih sebe. Većina će vjerojatno imati blage oblike bolesti, međutim, ne kreću se samo jedni s drugima, ne žive samo jedni s drugima, nego će se morati vratiti u svoje domove i biti sa svojim starijima i bolesnima, kao i u školi, fakultetu i na radnome mjestu, gdje dolaze u kontakt s ljudima za koje obolijevanje može predstavljati rizik”, poručila je Markotić.

Apelirala je na mlade da budu odgovorni. Pritom je dodala da se ne moraju potpuno odreći zabave, ali da moraju biti odgovorni, držati distancu te poštivati higijenske mjere.

“Bitno je da se na jedan način obratimo mladim ljudima. Jedan od glavnih razloga za te blage kliničke slike je taj što su uglavnom mladi zaraženi, ali oni moraju biti odgovorni zbog drugih, ne zbog sebe. Oni se kreću među drugima, morat će biti možda sa starijima i s bolesnima, sa svojim ukućanima. Ne moraju se potpuno odreći zabave, ali moraju biti odgovorni, moraju držati distancu, poštivati higijenske mjere… Molim mlade koji su uvijek i svugdje bili predvodnici dobrih stvari da zauzdamo te brojke”, rekla je Markotić na današnjoj konferenciji za novinare.

Moguće je da će biti još povećanih brojki

“Brojke nisu dobre, nije dobro da veći broj ljudi bude zaražen. No, u ovom trenutku je dobro da je klinička slika kod takvih ljudi vrlo blaga, da je prijenos zaraze time, možda, manji. No, ne treba se osloniti na to, nego apeliram na mlade da budu odgovorni i da shvate, iako će možda kod njih biti blaži oblik bolesti, da mogu nekoga od starijih svojih, onih koje vole, zaraziti i izazvati teške oblike bolesti, pa i smrtni ishod. Znači, svi moramo biti odgovorni, bez obzira na dob”, kazala je.

Na pitanje očekuje li daljnji rast broja zaraženih, nakon što ih je danas bilo 208, kazala je da je moguće da taj broj raste u narednim danima.

“Moguće je da će još nekoliko dana, budući da uvijek kada krenu neka žarišta, onda imamo razdoblje od 6, 7 do 10 dana povećanih brojki. Moguće je da će biti još povećanih brojki. No iza toga obično ljudi odreagiraju i prisjete se svih onih uputa, molbi i upozorenja koja govorimo već skoro osam mjeseci. Potom odreagiraju pa završimo na nešto manjim brojkama. Iskreno se nadam da će i ovaj put biti tako”, kazala je Markotić.

Capak: Ako bude trebalo pojačati mjere, to ćemo napraviti

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak zabrinut je zbog povećanja broja novooboljelih, ali misli kako su mjere dobre.

“U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo milijun ljudi više. Kad se to stavi u perspektivu, imamo dobru situaciju. Ako bude trebalo pojačati mjere, to ćemo napraviti”, rekao je Capak te istaknuo kako postoji niz mjera koje još nismo aplicirali u Hrvatskoj.

Beroš: Najvažnije je da je sve pod kontrolom

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da je broj zaraženih očekivan.

“Turistička sezona je u punom zamahu, 830 tisuća turista je u našoj zemlji i za očekivati je bilo određeno povećanje broja. Nije točno moguće predvidjeti koliko i što. No, važno je napomenuti da je u pojedinim županijama, kao što su Splitsko-dalmatinska i Grad Zagreb, broj novooboljelih znatno velik. No imamo četiri županije samo s po jednim novooboljelim, imamo 14 županija u kojima je ispod 10 novooboljelih. Najvažnije je da je sve pod kontrolom, da znamo izvor zaraze i da nam epidemiološka struka radi na terenu. Potrebno je stalno naglašavati da mi sami svojim oprezom i naporom možemo doprinijeti smanjenju širenja zaraze. To je ono što je važno reći u ovom trenutku”, rekao je Beroš.

Beroš je kazao i kako je otvaranje bilo svjesno i da se sada treba okrenuti jeseni.

“Omogućili smo život i turizam. Bez turizma, koji je jedna od važnijih grana našeg gospodarstva, sve bi bilo daleko lošije. Ciljano smo prihvatili ovaj rizik. Još uvijek smo mišljenja da je on kontrolabilan. Čuo sam se jutros i sa slovenskim i austrijskim kolegama, na neki način svi smo na istom tragu. Ono što je bilo, a to je turistička sezona, sada završava i moramo se okrenuti jeseni, okrenuti se početku školske godine i promišljanju o onome što je potrebno”, rekao je.

Stav dijeli i splitska epidemiologinja i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin.

Tvrdi kako je situacija pod kontrolom unatoč povećanom broju novooboljelih. “Provodimo mjere i radimo protuepidemijske mjere. Važno je naglasiti da se ljudi ne trebaju bojati ako se budu držali epidemioloških mjera”, rekla je Karin.

Božinović: Uvođenje mjera ovisit će o daljnjoj situaciji

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović nije htio govoriti o uvođenju novih mjera.

“Mjere su više-manje poznate, ali njihovo uvođenje ovisi o epidemiološkoj situaciji. Ja ništa ne bih najavljivao. Svi se trebaju držati temeljnih mjera i neće nam trebati nove mjere”, rekao je Božinović.

Vjeruje kako će epidemiolozi sve staviti pod kontrolu.

“Naši epidemiolozi prate situaciju i kontakte, činjenica je da imamo jedno povećanje koje sigurno neće nestati preko noći, ali s mjerama koje su poduzete i koje će se vjerojatno još poduzimati siguran sam da ćemo dovesti situaciju do jeseni, do početka školske godine, da bude prihvatljiva s epidemiološkog gledišta.”

Dodaje da nitko ne može predvidjeti hoće li biti još veći skok, s obzirom na pojačan angažman, prije svega ovih županija u kojima je najviše novooboljelih, i na povećan broj testiranja, no misli da će epidemiolozi staviti tu situaciju pod kontrolu.

Budućnost cjepiva

Markotić je za RTL danas otkrila da bismo cjepivo trebali imati vjerojatno sredinom ili krajem idućeg proljeća.

Europska unija objavila je danas kako je dogovorila kupovinu najmanje 300 milijuna doza potencijalnog cjepiva protiv koronavirusa tvrtke AstraZeneca.

To je prva takva europska kupovina cjepiva dogovorena unaprijed, što bi moglo potkopati planove Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za globalni pristup.

Europska komisija, koja pregovara u ime svih 27 članica Unije, objavila je da sporazum uključuje opciju kupovine još 100 milijuna dodatnih doza od te britanske tvrtke ako se pokaže da je njeno cjepivo sigurno i djelotvorno.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz koronavirus instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: koronavirus,prenosi Index

Facebook komentari