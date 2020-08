Otkrivena tajna Filipa Zavadlava: 2 dana prije ubistva ponavljao ove riječi, danas svjedok otkrio sve

U srijedu na splitskom Županijskom sudu odbio se izjasniti o krivnji.

Ročište je nastavljeno ispitivanjem novih svjedoka.

Prvi je svjedočio Zavadlavov susjed Damir Š. kojega je sreo dva dana prije trostrukog ubistva i pozvao na ručak.

“Bilo je nesuglasica u toj porodici, ali Filip je bio dobar. Ostao sam u šoku kad sam čuo što se dogodilo, dva dana prije mi je u suzama rekao: ‘Sve je propalo.”

“U toj porodici je stalno bilo nesuglasica. Filip je bio puno dobar, nije pušio, nije pio. Ostao sam u šoku kada sam čuo što se dogodilo, nikako nisam mogao zamisliti da je to on učinio. Dva dana prije sreo sam ga u portunu, bio je u jako lošem fizičkom stanju. ‘Sve je propalo’, u suzama mi je rekao. Pozvao sam ga na ručak, bio je strahovito tih, očito se u njemu nešto događalo. Rekao mi je da ga je ostavila cura. Ja sam mu pokušao objasniti da nije ni prva ni zadnja ni jedina. Ponudio sam mu da ga odbacim u bolnicu, no on je izvadio 4,5 vrsta tableta, rekao je da mu pomažu“, kazao je svjedok koji je Filipa i njegovog oca i brata Stanislava sreo u kafiću Borsalino koji sat nakon pucnjave u Varošu, a prenosi “Dalmatinski portal“.

“Išao sam u Borsalina gledati rukomet. Čuo sam da je bila pucnjava u gradu, u kafiću je bio Filipov brat, bio je cijeli uznemiren, kao da je znao što se dogodilo. Nakon nekog vremena ušli su Filip, njegov otac i čovjek za kojeg sam poslije doznao da je njihov socijalni radnik. Ubrzo su izašli, a ja sam osjećao potrebu da se uvjerim je li Filip napravio to o čemu svi pričaju. ‘Filipe moj, što si učinio, ubio si tri čovika’, rekao sam mu. ‘Nisam ja to učinio’, odgovorio mi je očito nesvjestan što je napravio. Bio je strahovito uzbuđen i nemiran, nije bio svoj. Došao je policajac i pitao ga je li on Filip nakon čega mu je stavio lisice“, rekao je svjedok.

Prisjetio se i kako mu je dok je bio u kafiću prišao Filipov brat Stanislav.

“Iznenadilo me to, već su se vrtjele snimke Filipa kako šeta po gradu s puškom. ‘Damire, jeste li vidjeli što se dogodilo, to je učinio moj brat Filip’, rekao mi je Stanislav“, opisao je svjedok.

Sutkinji Višnji Strinić kazao je kako je Filip pokušavao biti jastuk između oca i majke i kako su u porodici stalno bile razmirice.

“Bilo je to van pameti, dica ne bi mogla ući u kuću pa bi preskakali u svoj stan s mog balkona. Policija je često dolazila, evo i neki dan sam bio dati iskaz zbog nekakve paljevine u stanu“, kazao je svjedok koji se šokiran vijestima iz Varoša zapitao: “Da sam ga taj dan kada je bio na ručku odveo kod psihijatra, možda se ovo ne bi dogodilo.”

Prijetnje Filipu Zavadlavu i njegovom ocu

U svom iskazu danom tužitelju Žarku Štrbcu kazao je kako mu se Filip požalio da su mu neke osobe stavile nož pod vrat, ali da nije zvao policiju.

“Rekao mi je i da nije spavao 15 dana i da je smršavio 12 kila, što smo svi primijetili. Rekao je i da je položio neke ispite i da očekuje ukrcaj na brod“, dodao je svjedok na današnjem suđenju.

Odgovarajući na pitanja tužitelja, naveo je i kako su dvojica dolazila do Filipovog stana.

“Prijetili su njegovom ocu koji je rekao da nema veze s tim, to je sve bilo zbog Filipovog brata Stane. Dolazio je neki visoki momak, jedno popodne je nekoliko sati čekao ispred ulaza“, kazao je svjedok.

Naveo je, kako prenosi “Dalmatinski portal”, i da je tu bio “onaj iz prometne nesreće kraj škole koji je usmrtio učenicu“, očito aludirajući na ubijenog Juricu Torlaka koji je 2004. vozeći motor usmrtio osmogodišnju učenicu škole.

Suđenje počelo jučer

Zavadlav, kojemu je jučer čitanjem optužnice počelo suđenje za teško ubojstvo Marina Ožića Paića (25), Marina Bobana (25) i Juricu Torlaka (38), sutkinji Višnji Strinić se nije želio izjasniti o krivnji ni iznositi svoju obranu, koju može dati bilo kada tijekom sudskog postupka.

Prva je jučer svjedočila Marijana Knežević, majka ubijenog Bobana, koja je sudu ispričala da je njen sin imao problema sa zakonom, da je dvije godine proveo u Odgojnom zavodu u Turopolju nakon čega se “smirio”, zaposlio se i čak podigao kredit te počeo graditi kuću. Svjedokinja je ustvrdila kako nema saznanja kako je njen sin bilo koga iznuđivao, a na upit tužitelja, odgovorila je da ona lično ne poznaje porodicu Malvasiju, no zna da je njen sin želio prodati motor Jerku Malvasiji. Riječ je o motoru na kojem je ubijen njen sin.

Otac ubijenog Ožića Paića: Sin mi je nevin ubijen ko pas s leđa

Vlado Ožić Paić, sin ubijenog Marina, u svom je vrlo emotivnom iskazu otkrio da je u vrijeme ubistva sina bio u Sarajevu kada je doznao što se dogodilo. Marina je, kaže, stalno zvao na mobitel, a na kraju mu se javio njegov prijatelj i rekao mu da mu je sin “ubijen greškom“. Svjedok je sudu rekao i da njegov sin nema nikakve veze s cijelom situacijom, da nikoga nije iznuđivao, da je nevin i “ubijen ko pas s leđa“, ostavljen da se uguši u svojoj krvi, dok se ubica išao kući​ presvući. Umjesto njega cilj je Zavadlavu bio ubiti Jerka Malvasiju, tvrdi svjedok Ožić Paić.

“Nadam se da će sud i odvjetništvo odraditi ovaj posao, da se ovakva stvar nikada više neće i ne smije dogoditi. Uzeo je pravdu u svoje ruke. To se više nikada ne smije dogoditi. Moj je sin ubijen greškom zbog motora. Moj sin je bio moj centar svijeta, moje sunce oko kojega sam se ja vrtio. Sada sam osuđen živjeti u mraku“, poručio je, prenosi “Index“.

