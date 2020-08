Capak: Ako se u nekom klubu utvrdi zaraza, klub se zatvara, a svi zaposleni testiraju

“Naš prosjek u prvom valu je bio 59 godina, a sada kasnije 45 do 49, ali ovo da je 39 godina kao sada je izuzetak. Dobro je da je njihova klinička slika blaža. No među njih 130 ima i 1949. godišta, ali kod većine je klinička slika dobra”, dodaje.

Upozorava kako mladi koji su bili na rizičnim događajima trebaju ostati u samoizolaciji.

“Vjerojatnost je da prenesu bolest na ukućane i starije osobe i zbog toga epidemiolozi apeliraju da se suzdrže od takvih situacija i da budu neko vrijeme u samoizolaciji, posebno ako su bili na rizičnom mjestu ili događaju”, kaže.

Komentirao nove preporuke za noćne klubove

Danas je HZJZ objavio nove preporuke za noćne klubove.

“Mi smo propisali određene mjere, maske, dezinfekcija, higijena. Naravno da ljudi odlaze u noćne klubove da bi se družili, to je razumljivo i zato im to želimo omogućiti, ali zato smo propisali i mjere jer to mora biti novo normalno. Zato smo ukinuli plesne podije i preporučili stolove oko kojih će se okupljati. Jasno da to nije lako, ali tako će biti dok je virus tu”, kaže.

Pojasnio je kako sada na teren s inspektorima ide i sanitarna.

“Danas smo donijeli jedno pojašnjenje gdje ćemo dodatno provoditi aktivnosti i mjere, dakle ako se utvrdi izvor zaraze, klub se zatvara dok se ne provede dezinfekcija i dok se svi zaposlenici ne testiraju. Sada će se inspekciji pridružiti sanitarna inspekcija koja će takve klubove po potrebi zatvarati”, dodaje.

Zašto se ne skrati radno vrijeme?

Odgovorio je i na pitanje zašto se ne skrati radno vrijeme noćnih klubova.

“Radno vrijeme propisuje lokalna samouprava i oni ga uvijek mogu ograničiti. Većina problema se odnosi na nekoliko klubova, a ako ograničimo radno vrijeme, odnosilo bi se na sve. Apeliramo na lokalnu samoupravu da imaju mogućnost skratiti radno vrijeme, kao što je to napravljeno u Istri.

Puno je povoljnija situacija u otvorenim objektima nego u zatvorenim. Zatvoreni su puno veći rizik, zato smo odlučili prvo zatvoriti zatvorene prostore, a dalje ćemo vidjeti ovisno o situaciji”, zaključuje.

O cjepivu kaže da je prerano

Za kraj poručuje da je prerano za rusko cjepivo.

“EU ima jedne od najstrožih propisa na svijetu i mi te propise slijedimo. Kad bi bilo moguće ovo što Rusi kažu, takvih cjepiva bi već više postojalo na tržištu. Mislim da je prerano”, kaže za N1 i dodaje da ima više cjepiva koja su u trećoj fazi ispitivanja, ali još nisu gotova,piše Index

