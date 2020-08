Kačavenda zbog korone u teškom stanju prebačen u Beograd

Kako navode izvori portala “Nova” vladika Kačavenda je zbog zdravstvenih komplikacija morao biti prebačen na liječenje u Beograd i zbog toga su mu sve ranije aktivnosti otkazane.

– On je trebao sutra da ide sa episkopom Filaretom u Vršac, kako bi zajedno proslavili imendan vladike Nikanora – navodi izvor blizak episkopu Vasiliju Kačavendi.

Podsjetimo, ranije je na koronavirus pozitvan bio i patrijarhov vikar vladika Stefan Šarić i episkop kruševački David Perović, koji je vjernike pozivao da u što većem broju posećuju hramove.

Javnost se još uvijek se živo sjeća slučaja vladike Vasilija Kačavende, koji je optužen za pedofiliju i podvođenje maloljetnih dječaka, a za koji niko dosad nije odgovorao. On je podnio ostavku zbog bolesti i to baš u trenutku kada je u javnosti isplivao snimak na kome je on intiman sa jednim mladićem.

Godine 2013. godine u javnosti su procurila četiri audiosnimka razgovora između jednog mladića i sveštenika, koji je, navodno, za vladiku Vasilija Kačavendu podvodio dječake. U nekoliko telefonskih razgovora, sveštenik je ubjeđivao mladića da se vidi s vladikom i ugovarao susret u jednom hotelu. Na posljednjem snimku čuje se i Kačavenda, koji kaže da mu je drago što je mladiću bilo “ekstra”. Međutim, vladika je tada tvrdio da mu je gej afera namještena.

