Vrhunac toplinskog vala, Vakula najavio: Od iduće sedmice promjene

Još će nestabilnije biti tijekom ponedjeljka, te posebice u utorak, kada većini Hrvatske slijedi nova promjena vremena – pad temperature je neprijeporan, znatniji u sjevernim kopnenim krajevima, a moguće su i oluje uoči godišnjice “Oluje” – najavio je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

U petak će na istoku Hrvatske biti nestabilno pa će uz sunčano vrijeme postojati i velika vjerojatnost pljuskova i grmljavine, a ne smije se isključiti ni mogućnost olujnog nevremena s tučom. Najniža temperatura od 18 do 20 °C, a najviša većinom 33 i 34 °C.

24sata.hr

I u središnjoj će Hrvatskoj biti iznadprosječno toplo. I dok nas niz vrućih dana ne treba čuditi, ponegdje već treća topla noć u nizu ne događa se baš često. Ni kiša vjerojatno neće biti ni učestala, ni obilna, ali ipak pljuskovi s grmljavinom vrlo su vjerojatni u svim županijama, kao i moguće nevrijeme.

Upozorenja za pljuskove i grmljavinu postoje i za gorje i unutrašnjost Istre, a i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje – na riječkome području čak vrlo velika. I to ne samo zbog dnevne vrućine tijekom pretežno sunčanoga vremena, nego i zbog rijetko tople noći i jutra. U četvrtak je najniža temperatura zraka u Rijeci, primjerice, bila 3. najviša u povijesti mjerenja na 30. dan srpnja, a u petak ujutro vjerojatno će biti još iznimnija.

Za zdravlje moguće opasna iznadprosječna toplina nastavit će se i u Dalmaciji, posebice u unutrašnjosti, gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, osobito uz granicu s BiH. Uz more sunčanije, čak i vedro, uz osvježavajući maestral. Temperatura mora od 23 do 25 °C, na jugu ponegdje i malo viša, dok će zrak uz prevladavajuću vedrinu ujutro biti od 21 do 25 °C – poslijepodne pak od 31 do 34 °C, u Metkoviću i okolici i oko 37 °C!

Vrućina će se nastaviti i sljedećih dana, ali u većini unutrašnjosti ipak malo manje izražena. Pritom su za vikend pljuskovi mogući uglavnom u gorju, a početkom tjedna i još ponegdje.

Na Jadranu će vjerojatnost za neverine biti manja, ali se ne smije zanemariti – u subotu na jugu, od nedjelje na sjevernom dijelu. Naravno, noći će i dalje biti tople, a dani vrući, uz burin pa maestral, a najava promjene vremena bit će jačanje juga u ponedjeljak,piše

