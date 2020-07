Doktori iz BiH i dalje u Novom Pazaru: Najveći izazov je da nam pacijent preživi

Tim ljekara iz Sarajeva i Tuzle u Novom Pazaru od 10. jula skupa sa kolegama iz Kragujevca i Kraljeva pomažu novopazarskim kolegama. Šef Klinike za hirurgiju UKC Tuzla Zijah Rifatbegović, predvodi tim doktora iz Tuzle. Za BUKU iz Novog Pazara kaže da se situacija iz dana u dan poboljšava.

BUKA: Doktore Rifatbegoviću, koji je bio Vaš prvi dojam kada ste došli u Novi Pazar? Slike i prizori koje smo mi mogli vidjeti u medijima su ravne filmskim scenama, da li je i Vama to tako izgledalo?

Bila je vrlo teška situacija, podsjećala je na scenario koji smo vidjeli u Italiji i Španiji, jedna baš onako teška situacija, a u vrijeme našeg dolaska kolege iz Novog Pazara, Kraljeva i Kragujevca već su bile stavile tu situaicju pod kontrolu. Prije 10 dana je bio je veliki priliv pacijenata, ali je već bilo sve organizovano na jedan vrlo kvalitetan način da se može zbrinuti veliki broj bolesnika tako da smo se mi samo uključili dalje u taj timski rad i svojim iskustvima dodatno pomogli u organizaciji i realizaciji daljnjih i dijagnostičkih i terapijskih procedura kod tih pacijenata.

BUKA: Da li u Novom Pazaru umiru cijele porodice i zašto je situacija toliko komplikovana u Novom Pazaru?

Vidite, situacija u Novom Pazaru je komplikovana jer je bio dosta jak talas infekcije Covidom 19. Inače, i u Sandžaku i u Srbiji isto tako vrlo je jak ovaj talas infekcije. Koliko ljudi je umrlo i koliko ljudi umire i da li su ima situacija gdje cijele porodice umire, mislim da to nije tačan podatak. Bilo je smrtnih slučajeva i u porodicama, ali da su čitave porodice umirale, misli da to nije tačno, možda postoji neki primjer, ali mislim da to nije bilo u redovnoj praksi.

BUKA: Bio je jedan slučaj gdje su tri člana porodice preminula?

Ja to ne znam, ali znam da je bilo smrtnih slučajeva. Inače, kad imate veliki broj oboljelih, posebno treće generacije, uvijek je za očekivati veliku stopu i komplikacija i smrtnosti, tako da vjerujem da ta smrtnost nije ništa veća nego što je bila u Italiji i Španiji i u vrijeme kada je udar Covida 19 bio na najvišoj razini.

BUKA: Da li je tačno da je virus u Srbiji jači nego u ostalim zemljama u regionu?

To bi morali pitati infektologe, jan isma infektolog, ja sam hirurg i ne bih mogao dati precizne podatke o tome. Sigurno da postoje sad analize, virus mutira činjenica da se virus promijenio u odnosu na prvobitnu formu kad sep ojavio, e sad detalje oko toga znaju kolege koje se bave time, a to su infektolozi i epidemiolozi, ja sam kao hirurg upućen u onak dio segmenta koji se odnosi na hirurške…



BUKA: Šta je ono sa čime se pacijenti najteže izbore?

Pa to su respiratorne komplikacije. Znači, infekcije Covidom 19 su komplikacije koje daju najdramatiičniju kliničku sliku nalazom na plućima i respiratornim komplikacijama, tako da je to sigurno za pacijente najteže. I oni pacijenti koji budu određeni da moraju da idu na respirator, njihova prognoza je vrlo zabrinjavajuća. Međutim, moram reći da su kolege ovdje u Novom Pazaru stvarno toliko požrtvovane, zajedno sa kolegama iz Kraljeva, Kragujevca, Sarajeva, Tuzle, tako da naši anesteziolozi u respiratornim centrima, bukvalno čine nadljudske napore i spašavaju živote tamo gdje medicinska nauka daje iole priliku da se tako nešto uradi.

BUKA: Šta je najveći izazov doktorima koji liječe inficirane pacijente? Kako se liječe ti pacijenti?

Nama je najveći izazov da nam pacijent preživi i mi se borimo za pacijentov život, onda kada pacijent preživi to je nama najbolji rezultat i najbolja potvrda našeg truda i rada, jednog timskog rada između pacijenta i ljekara kojI ga liječi. Naravno, o Covidu će se pričati još dugo. Ono što mi treba da znamo, a to je da je to vrlo ozbiljna infekcija i da ta infekcija, naravno je blaža, ukoliko postoje preventivne mjere koje se trebaju koristiti. Te mjere su: postupanje prema epidemiološim uputama, nadzorima i naravno prema uputama specijalista koji svakodnenvo upoznavaju stanovništvo sa preventivnim mjerama za Covid 19. O lijeku za Covid 19, o tome će biti još dugi niz mjeseci, možda i godinu i više rasprave, o vakcini isto tako. Nama je bitno da za pacijente koji imaju infekciju Covidom 19 učinimo sve da ih održimo u životu, da ozdrave i da ih vratimo kući, a vjerujte svakim danom je taj broj veći i veći.

BUKA: Koliki je zapravo rizik da se scenarij iz Novog Pazara desi u BiH ili se mi pravilno suočavamo sa virusom, jer imamo i porast broja zaraženih?

Mi imamo porast broja zaraženih, ali to su kliničke slike: lakša i srednje teška klinička slika. Ja vjerujem da svakim danom upoznajemo Covid bolje i bolje i šanse za izliječenje su svakim danom veće i veće. Da li će nas u BiH to pogoditi, ja se nadam da neće. Mi smo imali dovoljno vremena i napravili smo određene preventivne akcije i korake u svim kliničkim centrima i domovima zdravlja. Sada smo potpuno bolje upoznati i pripremljeni i znamo više o dijagnostici i terapiji za pacijente koji imaju infekciju Covidom 19. Naravno, jedan dio pacijenata će uvijek ostati taj koje nećemo moći spasiti, ali ti pacijenti su opterećeni sa trećom životnom dobi, sa nizom problema i onda je za očekivati da rezultat kod tih pacijenata uvijek može biti zabrinjavajući.

BUKA: Kakvi su uslovi u kojima se građani liječe, vidjeli smo građane kako primaju infuziju u hodnicima?

Sve slike koje ste vidjeli u Novom Pazaru mogli ste da vidite i u razvijenim zemrljama kakve su Italija, Španija, zemlje Latinske Amerike, Brazil. Sve je to jednostavno udar koji dolazi u kratkom vremenu, kada vi u jednom kraktom periodu imate veliki priliv pacijenata sa srednjom i teškom formom. Naravno, potrebno je sve blagovremeno pripremiti i organizovati za takve udare i kolege ovdje u Novom Pazaru su se dobro organizovale i uspjele su taj val prevazići. Naravno, nije nimalo prijatno kada vam u jednom danu dođe veliki broj pacijenata sa teškom formom kliničke slike i to je potrebno da se dobro timovi iskordiniraju. Ovdje je sada situacija pod kontrolom. Timovi su dobro utrenirani, dobro uigrani i vlada jedna baš prijateljska i kolegijalna atmosfera i vjerujem da je to takođe preduslov da se to pobijedi. Naravno, uvijek ćemo mi imati prilike sve to analizirati, posebno medicinski profesionalci koji se bave samim genomom virusa Covida 19 i svakodnevna njihova dostignuća u proučavanju virusa nama će pomagati u kliničkoj praksi da pacijente, što je moguće bolje liječimo i da nam rezultat bude što bolji.

BUKA: 10. jula je u Novom Pazaru od posljedica infekcijom Covid-19 preminulo 10 pacijenata, a 10 dana kasnije nije bilo smrtnih slučajeva. Šta se promijenilo za 10 dana?

Promijenilo se to da jednostavno najteži pacijenti koji nisu bili svo vrijeme na respiratoru, čija je klinička slika bila ekstremno teška, koji su imali niz komorbiditeta, jednostavno nisu mogli dobiti tu borbu. Pored svih napora koji su uloženi u njihovoj terapiji i reanimaciji i dijagnostici, to je jednostavno tako, to su najteže forme. Međutim, kasnije su se javljali, takođe, smrtni slučajevi, ali u dosta manjem broju. Uloženi su zaista veliki napori od kolega u respiratornim centrima i intenzivnim njegama, tako da je taj broj znatno manji. Naravno, svakim danom situacija se popravlja i ja vjerujem da polako Sandžak i Novi Pazar izlaze iz najvišeg udara Covida 19.

BUKA: Jesu li sada građani Sandžaka i Novog Pazara svjesni ozbiljnosti situacije obzirom da je bilo kritika vlasti da su građani bili neodgovorni, dakle je li ta ozbiljnost sada na većem nivou.

Mislim da jeste. Nažalost, ona nikada nije na nivou na kojem bi mi željeli da bude, kao što je i kod nas u BiH, kao što je i u Srbiji, kao što je na kraju krajeva i u Italiji i Španiji, evo i SAD koje su imale veliki broj oboljelih, preko 100 hiljada umrlih. To su sve razvijene zemlje koje imaju dobar zdravstveni sistem, bogat zdravstvnei sistem, a imate naprimjer jednu zemlju Nepal koja nema niti jednog zaraženog ikao su proveli desetine hiljada testova. Znači postoje tu, ipak, određene stvari oko kojih ćemo se mi morati bolje upoznati. O virusu, o načinu njegovog širenja, načnu njegovog prenošenja.

BUKA: Da li ljekari u Novom Pazaru imaju dovoljno opreme?

Imaju. Ljekari u Novom Pazaru su potpuno opremljeni, imaju dovoljan broj zaštitne opreme, imaju dovoljan broj respiratora. Sad je situacija puno pogodnija, puno bolja i naravno sad možemo reći stavljeno je sve pod kontrolu i vjerujem da će se polako svakim danom stanje popravljati. Naravno ne treba se opuštati, ovdje uvijek treba biti svjestan da stvari mogu krenuti drugim tokom. Nadam se da je svijest stanovništva na toj razini.

BUKA: Nakon povratka u BiH koje vam scene ostaju urezane u sjećanju?

Mi smo došli u Novi Pazar onda kada je najteže i to je narod Sandžaka, Novog Pazara i Srbije prepoznao. Sigurno je da takva jedna dobrodošlica i takva jedna kolegijalnost i prijateljstvo koje se razvija u najtežim uslovima, ostaju zarezani u najdubljim eglemima našeg života. Sigurno je da ćemo mi iz ovog izaći sa novim iskustvom, da će to novo iskustvo pomoći nama da ubuduće možemo spremnije dočekati sve izazove koji budu vezani za Covid 19. Ono što je najvažnije, ako izuzmemo, ovaj medicinski dio, to je da je stvoreno jedno prijateljstvo, jedno dobrosusjedstvo, da smo uspojeli vidjeti da je naša dobrosusjedska kolegijalnost, naša stručnost i povezanost temelj da možemo, ako Bog da, i u buduće graditi takve odnose. Da budemo jedni drugima uvijek pri ruci onda kada to bude najpotrebnije i da nas sve povezuje humanost, povezuje struka, da nas povezuju rezultati liječenja naših pacijenata i da to bude što bolje, da što veći broj ljudi preživi i naravno da budemo što je moguće spremniji za ubuduće, da razmijenjujemo iskustva, znanja i sve ono što struka traži samo po sebi.

BUKA: Već deset dana ste u Novom Pazaru, ostajete još četiri dana?

Jeste mi smo otišli 10. jula, doktor Damir Pištoljević, anesteziolog koji radi u respiratornom centru jedan je od sigurno najvrijednijih i najpožrtvovanijih osoba zajedno sa svim ostalim koelgama koji stvarno podnose nadljudske napore da spase ljudski život. Tu je i Edin Jašarević kardiolog koji radi u najužem i najfrekventnijem grlu infektivne klinike gdje se rade trijaže najtežih bolesnika. Njih dvojica ne saao da rizikuju svoj život, nego rizikuju sve kako bi pomogli bolesnicima. Hvala i našim iskusnim diplomiranim medicinskim tehničarima Jasminu , Borisu i Amiru, koji svojom agilnošću i stručnošću čine sve za pacijente u respiratornim centrima i intenzivnim njegama. Kao vođa tima sam ponosan kakav smo tim ovdje oformili, zajedno sa kolegama iz Kragujevca, Kraljeva, našeg Sarajeva, činimo makimum.

BUKA: Jeste li Vi sebe i svoj život izložili riziku?

Naravno da jesmo. Mi smo doktori i naravno došli smo sa ciljem da pomognemo. Mi znamo da je teško, ali vjerujte mi, nismo razmišljali ni o čemu druogme, jer mogućnost da se zarazite postoji na svakom koraku. Činjenica jeste da je ovdje mogućnost zaraze veća jer je frekvencija bolesti veća u odnosu na BiH, ali vjerujte mi koristimo sve ono što je preporuka. Niko odnas nema kliničkih simptoma i zdravlje nam je, hvala Bogu dosta dobro.

