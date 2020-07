Princ Charles: “Ne mogu ni zamisliti bol onih koji još uvijek traže odgovore”

Istakao je da je izuzetno tužan što je ove godine bio spriječen da dođe i u Memorijalnom centru oda počast stradalima te da ne može ni zamisliti bol onih koji još uvijek traže odgovore, prenosi Anadolu Agency (AA).

“Zaista sam želio da odam počast u Potočarima, kao i da se susretnem s majkama Srebrenice, kao i drugim članovima porodica, i preživjelim. Zato mi je važno da vam danas uputim ovu poruku. Dugi niz godina mi je na srcu ono što su vaša zemlja i region prošli i sa velikim interesom pratim korake koje ste napravili na dugom i teškom putu pomirenja. Veoma se divim teškom, ali neophodnom radu na bavljenju zaostavštine prošlosti BiH i zaista duboko su me dirnuli izuzetni i hrabri napori onih koji neumorno rade na potrazi za pravdom, ponovnoj izgradnji povjerenja i vraćanju svojih zajednica“, rekao je Charles i nastavio:

“Užasni događaji iz jula 1995. godine su okvalifikovani kao genocid od strane međunarodnih sudova. Strašna su mrlja na našoj kolektivnoj stvarnosti. Međunarodna zajednica je iznevjerila one koji su ubijeni, one koji su nekako uspjeli preživjeti i one koji su pretrpjeli strašan gubitak najmilijih. Sjećanjem na bolnu prošlost i učenjem lekcija iz nje zajedno možemo odlučiti da se to nikada više ne smije ponoviti“.

Dodao je da je zato rad poput britanske organizacije “Remembering Srebrenica“ jako važan i da zato 25 godina nakon strašnih zločina svi trebaju biti odlučni u solidarnosti sa onima koji su tako mnogo izgubili.

“Znam da veliki broj tih porodica još uvijek traga za svojim najmilijim, kao i da bolni napori da se nađu i identifikuju svi koji su ubijeni u Srebrenici traju i danas. Ne mogu ni zamisliti bol onih koji još uvijek traže odgovore i smiraj koji će možda ti odgovori da donesu, Imao sam veliko zadovoljstvo da upoznam neke od porodica nestalih iz BiH, i cijelog tog regiona, i u nekoliko navrata. Zadnji put je to bilo u Londonu 2018. godine tokom samita o Zapadnom Balkanu. Tada sam imao čast da ih dočekam u svom domu. Bio sam posebno dirnut njihovom postojanom odlučnošću u potrazi za pravdom, ali i nevjerovatnim saosjećanjem koje imaju jedni za druge. Kao što sam i njima rekao tom prilikom njihovo dostojanstvo i njihova humanost su pouka za sve nas, ali i podsjetnik da pomirenje nije samo teoretski i apstraktni pojam. To je pitanje praktičnog napornog djelovanja, bolnih izbora i teških, ali neophodnih kompromisa“, naglasio je Charles.

Istakao je da dok se sjećamo žrtava u Srebrenici, onih koji su umrli, ali i preživjeli, treba odati počast tako što ćemo se ponovo obavezati na teški, neophodni proces pomirenja.

“U tome inspiraciju i ohrabrenje trebamo crpiti iz saosjećanja i dostojanstva onih koji i danas pate, ali i optimizma svih onih u BiH koji teže da se izgradi pravičnija i svjetlija budućnost“, zaključio je princ Charles.

