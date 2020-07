Vozač na pješačkom ubio djevojčicu (6), pa otišao da mokri? – “Kajem se, liječim se kod psihijatra”

Zagorac David K. (33) sjeo je na optuženičku klupu Opštinskog suda u Novom Zagrebu jer je prošlog maja vožnjom kroz zagrebačko naselje Blato na pješačkom prelazu ugasio život šestogodišnje Grete M, piše “Jutarnji“.

– Razumio sam optužbu. Kriv sam. Prije svega još bih jednom želio da izrazim saučešće porodici. Teško mi je zbog toga. I sam sam obolio te se od tada liječim kod psihijatra. Ne mogu se sjetiti kako je do nesreće došlo. Razmišljam stalno o svemu i kako nisam to mogao da vidim. Kajem se – rekao je u svoju obranu David K. dok su roditelji malene Grete jedva suzdržali emocije.

S obzirom na to da je Rafael Krešić, advokat okrivljenog u spis dostavio medicinsku dokumentaciju iz KB Sestre Milosrdnice i Sv. Ivana gdje je David K. liječen, sud je naložio njegovo vještačenje kako bi se utvrdila sposobnost.

Prema optužnici, David K. je 23. maja 2019. u 21.05 sati vozio BMW 3 krapinskih oznaka po Karlovačkom putu pa je, nakon što je prošao saobračajni znak opasnosti kojim je obilježen pješački prelaz i olako smatrajući da neće ugroziti druge učesnike u saobraćaju, približio se zebri brzinom većom od dopuštene.

Prednjim dijelom automobila naletio je na djevojčicu koja je s ocem i sestrom bliznakinjom po zebri prelazila put. Djevojčica je odbačena na haubuosam godina starog BMW-a a potom i 30-ak metra dalje.

Zadobila je stravične povrede cijelog tijela od kojih je preminula sat vremena kasnije.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka iščitava se da se nesreća dogodila na kolovozu s dvije trake na kojima je brzina ograničena na 40km/h te da je u vrijeme nesreće bila noć, a mjesto događaja dobro osvjetljeno. Na snimcima nadzornih kamera vještak je vidio da je curica pretrčavala kolovoz, a vozač je u vrijeme naleta išao brzinom od 67,9 km/h ali s obzirom na to da nema tragova kočenja, brzina BMW-a prije nesreće je nepoznata. Prema vještaku, kad je curica počela da pretrčava zebru od auta je bila udaljena 45,1 m i vozač je mogao da je vidi zbog dobre osvjetljenosti puta i da prikoči jer mu je bio potreban zaustavni put od 36,7 metara. Da je vozio dopuštenom brzinom, vještak smatra, vozač je mogao da zaustavi auto bez intenzivnog kočenja.

“Mirisao je na alkohol, otišao je da mokri”

Tužne večeri dok je sa svojim bliznakinjama išao da baci smeće 100-tinjak metara od kuće do reciklažnog zelenog ostrva preko puta kuće na Karlovačkoj cesti, prisjetio se u tužilaštvu Gretin tata Vladimir M.

– Išli smo da bacimo smeće i obje curice su se cijelom putanjom nalazile s moje desne strane kako bi ih imao na oku. Kad smo došli do zebre, tik prije prelaska naišlo je jedno vozilo koje se brzo kretalo, pa sam upozorio curice: “Vidite kako ovaj brzo vozi”. Prije nego što smo krenuli da prelazimo, kao i svaki puta do tada, gledao sam lijevo i desno da se uvjerim da je prelaz siguran i curama sam rekao: “Evo, možemo sada, idemo'”. Greta je malo bržim korakom krenula i već se gotovo nalazila na trotoaru sa zapadne strane kada je s naše desne strane brzinom, prema mojoj procjeni od 100 km/h naprosto doletio jedan auto i bez kočenja naletio na Gretu. Nabacio je na vozilo pa je letjela nekoliko metara prije nego što je naletjela na betonski stub kod kolskog prilaza naših komšija – prisjetio se Vladimir M. dodavši da se auto zaustavio nekih 10-ak metara od tijela. Vozač je, dodaje, izašao iz auta i došao do njega dok je sjedio kraj Grete.

– Ustao sam se i počeo da vičem: “Zovite hitnu”. Osjetio sam kako se od vozača širi jasan miris alkohola i to sam napomenuo policiji. Posebno me prenerazilo što je vozač zatim otišao da se pomokri kod raskrsnice s Pogačićevom, uz pješački. A kako sam vikao ime svoje kćeri i da se zove hitna, moja supruga je to čula i istrčala je napolje. Nakon nesreće sam od komšije čuo kako je tim vozilom okrivljen i prije prolazio po toj dionici velikom brzinom. Vozač mi se nikada nakon nesreće nije obratio ni na koji način, a ne sjećam se ni da je nakon nesreće nudio svoju pomoć oko zbrinjavanja Grete – zaključio je Vladimir M.

Svjedok tragedije Petar M. kobne večeri se pripremao za maraton i trčao je po Karlovačkoj cesti, a u vrijeme naleta, nalazio se 10 metara dalje.

– Ispred sebe na 100 metara sam vidio mušku osobu kako se kreće prema meni s dvije curice. Jedna je bila na metar do dva ispred muškarca a druga uz njega. Odjednom se na zebri stvorio BMW i udario djevojčicu. Nabacio ju je na haubu i bacio dalje u vis. Auto je počeo da koči tek nakon udarca, gume su škripale i brzo je stao. Moram napomenuti da je vozač 5 minuta nakon naleta preparkirao auto i ostavio ga odmah do djevojčice uz desnu stranu kolovoza. Otac devojčice je odmah otišao do nje i pokušava da joj pruži pomoć, a vozač auta je takođe pomoć ponudio – opisao je Petar M.

Drugi svjedok Željka S. koja je tom dionicom prolazila autom, nije vidjela sam nalet već je opisala trenutke koji su uslijedili, te da je preko okrivljenikovog mobilnog razgovarala s Hitnom.

– Čula sam vriske djevojčice i tate pa sam zaustavila auto. Došla sam do čovjeka koji je vikao: ‘Ubio mi je dijete’. Dijete je ležalo na podu bez svijesti. Jedan muškarac je bio kraj njih, kasnije sam saznala da je vozač. Telefonirao je a s obzirom na to da je bio vidno potresen dao je meni da nazovem tj. on je već pričao s hitnom pomoći pa sam ja nastavila razgovor s njima. Na mjesto događaja pristigla je jedna žena koja je počela da reanimira dijete i govorila: “Kćerko moja moja probudi se!”. Ja sam razgovarala na telefon s Hitnom davajući majci upute kako da djetetu pruži prvu pomoć – prisjetila se Željka S.

