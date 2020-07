Šta masovni prosvjedi znače za Srbiju? Beogradski analitičar: Vučiću nije svejedno

U neredima koji su trajali satima ozlijeđeno je više desetaka ljudi, među kojima su i policajci i prosvjednici, a zapaljeno je i pet policijskih vozila. Vučić se zbog toga danas obratio javnosti i za nerede okrivio desne ekstremiste, a spominjao je i djelatnike stranih obavještajnih službi. U jednom trenutku žestoko je napao hrvatske medije i političare.

Većinu govora Vučić je govorio o tome kako iza nereda stoje desni ekstremisti koji, kako je više puta ponovio, mrze migrante, 5G te vjeruju da je zemlja ravna ploča. Optužio je i političare iz opozicije za poticanje nereda, a više je puta kazao da otvoreno rade protiv Razgovarali smo s beogradskim novinarom i analitičarom Zoranom Kusovcem koji je za Index prokomentirao Vučićev govor, a otkrio nam je i hoće li se prosvjedi koji su najavljeni i za danas pretvoriti u nešto veće i što Srbija može očekivati od svega.

“Vučiću nije svejedno”

“Ovaj je govor jedna interesantna slika Vučićevog stanja svijesti. Činjenica da je u govoru najavio da ipak neće biti policijskog sata pokazuje da Vučiću nije svejedno što se ovo događalo. Želi proći bez toga”, kazao je Kusovac za Index.

Navodi kako se Vučić ipak nije uplašio prosvjednika, već mu, ističe, u ovom trenu ne odgovaraju prosvjedi zbog situacije s Kosovom, koronom i unutarstranačkim odnosima.

“Vučić do 2. 8. mora nekome dati mandat za vladu, tako da mu ovaj tren nikako ne odgovara fokusirati se na prosvjede. Istodobno, koliko god da je popustio, Vučić je ipak nastojao ostaviti dojam da to ne radi zato što je jučer došlo do nasilja. Otvoreno je izazivao oporbu, nazivajući ih raznim imenima. Nekoliko sudionika u prosvjedu koji su prikazani na snimkama nazvao je kriminalcima, iznio je njihove dosjee, međutim pitanje je je li istina to što je pričao o njima. No stanje javnosti i medija u Srbiji je takvo da je time vjerojatno postigao efekt, čak i ako bude kasnije demantiran”, rekao je Kusovac.

Navodi kako je, na primjer, za mladića koji je rekao da mu je otac umro od korone jer nije bilo respiratora, Vučić rekao da ima prekršajni dosje, a da to može biti i za nepropisni parking.

“Vučić je htio pokazati da su svi kriminalci, svašta je još nabrojao, spomenuo je Stiera, kao velikog neprijatelja Srbije. On je time svojim vjernicima, kojima se i obraćao današnjim govorom, htio poručiti da je on ta brana Srbije od svih koji je, kako je rekao, žele pozobati kao međunarodne vrane. Spominjao je i tajne službe”, kazao je Kusovac za Index.

“On je kao neki Trump”

Istaknuo je kako Vučić s jedne strane očito želi izbjeći eskalaciju nereda i zapravo bilo koju situaciju u kojoj bi Srbija došla u međunarodni fokus jer dosad Srbija, kaže, nikome nije bila pretjerano interesantna.

“Srbijanci se uvijek pitaju zašto im svijet ne pomogne maknuti jednog diktatora, no dok god je Vučić garancija da će napraviti neki korak za Kosovo, on je zapadu prihvatljiviji od oporbe. Jednostavno, međunarodna situacija je takva da svijet neće ništa napraviti da makne Vučića, koji je netko koga svijet zna, kako ne bi doveo neke nepoznate oporbenjake”, kazao nam je Kusovac.

Ističe kako Vučić ne želi da se događaju ikakvi procesi koji bi promijenili mišljenje o njemu.

“Uvjetno rečeno, on je neki Trump. Ne smatra ga se diktatorom poput Kim Jong-una, nego je to jedan nacionalist, autokrat, ali ako ga narod trpi, to je njihov problem. Uglavnom, ta slika o njemu u svijetu odgovara Vučiću jer može vladati na načine koji nisu uvijek demokratski, a vrlo dobro koristi demokratske forme. Odgovara mu da se svijet ne pozabavi Srbijom i time koliko se u Srbiji odvija korupcije, krade na izborima. Dakle, on je sad. odustajanjem od policijskog sata, popustio građanima, samo kako bi Srbija prestala biti na CNN-u. To je sigurno njemu bitno. Želi da vijesti koje dolaze iz Srbije budu koje on plasira”, zaključio je Kusovac.

Kusovac: Prosvjedi su bili spontani

Što se tiče prosvjeda, Kusovac navodi kako su jučerašnji prosvjedi krenuli spontano i da nisu bili orkestrirani.

“Pričao sam sa ženama koje su bile s malom djecom na prosvjedu. Rekla mi je jedna žena da je vidjela da se ljudi skupljaju i poruku skupa pa da je vidjela i druge žene s djecom. Naime, preko puta Skupštine je park pa su dolazile žene s djecom. Svima je prva reakcija na Vučićevu najavu ponovnog uvođenja policijskog sata bila uznemirujuća jer smo mi imali zbilja stroge restriktivne mjere”, kazao je Kusovac.

Navodi i kako nema dvojbe da su mjere tad bile učinkovite.

“Strogo nepolitički gledano, sigurno je da to ima smisla jer je drugi val kompleksniji, popuštanje mjera dovelo je do eskalacije širenja koronavirusa. Puni su kafići, splavovi, parkovi, rade se velike svadbe, tulumi, ljudi psihološki nadoknađuju te mjesece kad su bili u karanteni i to je doprinijelo jezivom širenju korone. Epidemiološki bi imalo smisla postrožiti mjere, no to je sad teško jer je ukidanje mjera koincidiralo i s izborima i utakmicom. Da ljudi nisu vidjeli da je u tome i politička strana, da se održavaju izbori, da nije održana utakmica Zvezde i Partizana s 20.000 ljudi, što je sigurno doprinijelo širenju korone, da nije bilo svega toga, možda ta spontana reakcija koja je dovela do jučerašnjeg prosvjeda ne bi bila toliko odlučna”, rekao nam je Kusovac.

Istaknuo je da je iz razgovora s velikim brojem ljudi doznao da je građanima Srbije jednostavno dosta svega, da im se sve skupilo.

Iako su, kaže, neki političari jučer pokušali preuzeti prosvjed, to im, navodi Kusovac, nije uspjelo jer su ih demonstranti izbacili.

Što sve znači za Srbiju?

“Pitanje je samo tko je počeo s nasiljem, ne vjerujem da je ono bilo spontano. Možda su nasilje započeli radikalni ekstremisti Srđana Noga, koji se pokušao umiješati u prosvjede pa su ga izbacili, a njegova je organizacija sklona nasilju. Druga teorija koju zastupa oporba je da su nasilje započeli Vučićevi navijači, kriminalci s iskaznicama službe državne sigurnosti. Međutim, ne vjerujem da bi to Vučiću odgovaralo, tako da mislim da nisu oni, iako su se oni kasnije umiješali i razbijali ostatke demonstranata s policijom, za što postaje dokazi, odnosno snimke”, kazao je Kusovac.

“Vučićev odnos snaga je u ovom trenu takav da ima dovoljno podrške u institucijama kojima upravlja i može kontrolirati medije i postići kontrolu uma velikog djela nacije koja je politički nesofisticirana, voli situaciju gdje imaju vođu. Za kraj, smatram da u ovom trenutku ne postoji sila ili skup ljudi u Srbiji koji bi ovo pretvorili u nešto veliko i dugotrajno. Vjerujem da će se situacija brzo utišati”, kazao je na kraju Kusovac.

