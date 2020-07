Skandalozni Aleksandar Vučić: “Kriv sam, jer nisam zatvorio džamije za Bajram”

Govoreći o situaciji u Novom Pazaru, predsjednik Srbije je rekao da je situacija značajno bolja.

“Nisam dovoljno poznavao običaje naših muslimanskih prijatelja, naših Bošnjaka. Nisam znao koliko je Bajram značajan, koliko ljudi ide u džamije, nismo zabranili ulaz u džamije i to nas je skupo koštalo. To nas je užasno skupo koštalo, i ako je neko za to kriv ja sam.

Pogledajte snimke petkom, užasno je reći, dobra nam je situacija kako je moglo da bude. Da li su mogli neki drugi iz Islamske zajednice da reaguju, možda i jesu, ali to nije njihova dužnost, bila je naša dužnost.

Ne znam kako mi se to dogodilo, jednostavno ne znam, živ bih se pojeo“, poručio je Vučić.

Na pitanje novinara ko će da snosi odgovornost zbog tog propusta predsjednik Srbije je poručio da je on taj, prenosi “Radio Sarajevo“.

On je dodao da je ponosan na način na koji su se ljudi u Novom Pazaru i okolnim mjestima odnosili prema našoj vojsci.

Vučić je naveo da je još deset respiratora poslato u Novi Pazar i da u tom mjestu sada ima ukupno 33 respiratora.

