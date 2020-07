Velike demonstracije u Beogradu: Građani ogorčeni Vučićevom najavom policijskog sata

Nedugo nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio kako se zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom od petka ponovo uvodi policijski sat, ispred Doma narodne skupštine se okupilo nekoliko hiljada demonstranata. Kako prenose srbijanski mediji, situacija se sve više zahuktava.

Protest je počeo večeras u 20 sati, a među okupljenima su članovi organizacije “1 od 5 miliona”, kao i članovi inicijative “Ne davimo Beograd”.

Kako prenosi portal Blic, demonstranti su blokirali raskrsnicu na uglu Takovske, Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra. Na ovaj način iskazuju nezadovoljstvo novim mjerama koje je ranije danas uvela vlada Srbije.

Okupljeni zvižde, lupaju o šerpe i skandiraju “Kosovo je srce Srbije”. Nekoliko demonstranata baca baklje, mnogi koriste pištaljke i u potpunosti je obustavljeno saobraćanje nekoliko trolejbuskih linija.

