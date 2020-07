Ovaj grad ide u KARANTIN?! Jutros stigle najnovije informacije

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je da će stavljanje Beograda u karantin biti JEDINO rješenje ukoliko zdravstveni sistem bude u stanju kolapsa!

Karantin u Beogradu se pominje od ponedeljka kao mogućnost već od ovog vikenda, a Kon je rekao da ta opcija nije isključena.

– Brzo smo reagovali, zdravstveni sistem sada funkcioniše i to je naš prvi i osnovni zadatak. Kada ne bude funkcionisao, to znači da ćemo pacijente vraćati kući – rekao je on.

– Mejre su proljetos spriječile ovakav porast, a sada ih nemamo. Vrlo je teško i malo moguće da se te mjere ponovo donesu – rekao je on.

– Situacija je nepovoljna, ona nije vanredna u epidemiološkom smislu. Ako dođe do kolapsa zdravstvenog sistema, karantin je jedino rešenje – rekao je on.

Na pitanje ko kontroliše da li ljudi u samoizolaciji idu u prodavnicu, šetaju pse, bacaju smeće, Kon je rekao da bi oni trebalo da budu savjesni, ali da često nisu.

– To je pitanje svijesti, a naučili smo u prvom talasu da ne možemo mnogo na nju da se oslonimo. Kada je trenutak za karantin? Kada pukne, da tako kažem, naš zdravstveni sistem. Kada nema više mogućnosti. Pacijentkinja mi se juče žalila šta je sve morala da preživi da bi joj bio uzet uzorak brisa. Lijepo sam joj objasnio da ne može drugačije. Privatnici ne mogu da se uključe jer nemaju kapacitete. Oni bi uzeli bris i odijneli ga u istu laboratoriju gdje se sada brisevi nose. Nemaju oni takve laboratorije i neophodan stepen zaštite. Mogli su da nabave testove, ali je pitanje nivoa bezbednosti. Morali bi da imaju odobrenje Ministarstva. Oni mogu da rade serološke testove, ali oni nemaju tu pouzdanos – rekao je on.

– Nije logično prebacivati sve na Krizni štab, institucije koje mi imamo moraju da u potpunosti preuzmu svoj posao, to znači da epidemiolozi na neki način moraju da formiraju svoje stavove, oni ne mogu da se odvoje od Kriznog štaba, jednostavno ne možemo tolerisati inkoherentne izjave. U Beogradu je situacija i dalje u fazi pogoršanja, mi očekujemo krajem nedelje i početkom sljedeće poboljšanje, ali ćemo vidjeti – rekao je on.

– Retriktivne mjere sprovedene na početku, na inicijativu predjsednika, dale su rezultate. Nije dobro čekati predsjednika, odnosno i jeste i nije, za mere jer on ima i mnoštvo drugih obaveza. Priča o tome da će sve proći postoji kao mogućnost, ali vremenski gledano, virus nam pokazuje da se prenosi i po toplom vremenu, videćemo da li će sledeće nedelje biti nekog efekta. Dolazak jeseni je nešto što je vrlo blizu, i mi moramo da se pripremimo – rekao je on,piše Novi.ba

Kon je izneo brojke vezane za testove od sredine juna i u posljednjih pet dana.

– Situacija nije povoljna, maske su obavezne tek od petka, u Beogradu se prosječno u pet dana 3.325 na dnevnom nivou javi u kovid ambulantu. Od toga, 73 odsto, više od 2.000 osoba dnevno je testirano. Istovremeno, na Infektivnoj klinici se 520 PCR testova uradi. U međuvremenu, u junu, samo je 854 prijave, a u toku prva tri dana 108 prijava, što je ukupno 962 prijave. U 11 predškolskih ustanova je bilo kovida, i tri vrtića. To je bilo 25 zaposlenih i 14 dejce. Kod 58 osoba iz 18 radnih organizacija, praćeni su klasteri i grupisanja njihove povezanosti. Kolektivni smještaji, zdravstvene ustanove, ukupno manje od 20 inficiranih. Od 12. juna do 4. jula, u Studentskoj poliklinici uzeto je 647 briseva, sa 333 pozitivnih. Oko 35-40 odsto studenata imalo je stalno prebivalište, a 25 odsto je bilo u domovima. Jedan broj studenata smješten je u odvojeni dom ‘Stevan Čolović’, koji je sada popunjen i biće za to određen novi dom. Studenti iz domova čekaju rezultate, za one sa posebnim tegobama još uvijek ne postoji smještaj ali će biti obezbjeđen – rekao je on.

