Hrvatski epidemiolozi prvi put dali preporuke za spolne odnose: “Ljudi, nemojte se zafrkavati”

Pitate nas ozbiljno ili nas zafrkavate?, pita dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med., jedan od vodećih epidemiologa u zemlji, novinarku “Jutarnjeg lista“.

– Ne, nije nam, naravno, namjera ikoga zafrkavati, već riješiti nepoznanice – odgovara.

Zanimalo je kako to da Hrvatski zavod za javno zdravstvo u 154 dana koliko je prošlo od proglašenja pandemije nije primjerice izdao niti jednu smjernicu za sigurniji se*s u koronakrizi, kao što su to primjerice nedavno mrtvi ozbiljni napravili Njujorčani i Britanci. S druge strane imamo stotine pravila koje do najsitnijih detalja seciraju pranje ruku, bliske dodire, izbjegavanje rukovanja, čišćenje kuće, pa čak i kako igrati tenis bez da kontaminiramo lopticu, ili plešemo “moderno”, jer sentiši su – zabranjeni.

Tražili su zapravo da HZJZ za Jutarnji prvi put izda savjete za siguran se*s u vremenu u kojem živimo.

– Covid-19 prenosi se između ostaloga, bliskim tjelesnim kontaktom. Se*s bez bliskog tjelesnog kontakta ne postoji. Se*s, odnosno, spolni odnos je bliski kontakt i tačka, neovisno o pozi, rukavicama i rupama u zidovima. Ne postoje nikakve mjere koje mogu u bitnoj mjeri smanjiti rizik od prijenosa Covida-19 sa zarazne osobe na osjetljivu osobu tokom spolnog odnosa, šta god o tome mudro pisali Njujorčani i Britanci – naglašava voditelj Službe HZJZ-a za epidemiologiju zaraznih bolesti, pa ističe:

– Ali pisati o spolnim odnosima s rukavicama i maskom, o se*su kroz zid, o ‘manje riskantnim’ pozama je neozbiljno – dodaje.

Jasno nam je pritom da je uputa socijalne distance dijametralno suprotna se*su – treba biti fizički što dalje od drugih ljudi kako se virus SARS-CoV2 ne bi širio s osobe na osobu. Jer, trenutno nema cjepiva ili kondoma za cijelo tijelo koji će zaštititi vas ili bilo koga drugoga od ovog gadnog virusa.

No ako vas je pandemija Covida-19 uhvatila u samačkom periodu života, bez višegodišnjih supružnika i životnih partnera, kada ste bili spremni na neobaveznu zabavu dok tražite onog ili onu pravu, jedno pitanje zasigurno je više puta prostrujalo vašim umom ili nekim drugim dijelom tijela – smijem li se se*sati?

OK, pandemija traje, ali život nije stao.

Ljudi imaju prirodne nagone, se*s je dobar za organizam, a i očiti način za opuštanje, k tome, panika često podiže libido, a mi smo imali i koronu i potres. Stoga kako se osigurati i učiniti se*s što sigurnijim? Kako se sigurnije se*sati? S kim? Na šta treba paziti? Trebaju li nam maske i rukavice?

Pitanja je bezbroj, no za razliku od nekih država koje su izdale jasne i detaljne savjete za se*s u doba korone, HZJZ na svojim je stranicama objavio da “nije poznato u kojoj mjeri postoji mogućnost prijenosa zaraze fekalno-oralnim putem, spolnim putem ili putem krvi”. Jedna jedina preporuka vezana uz se*s na stranicama HZJZ-a poziva na “izbjegavanje nezaštićenog spolnog odnosa s osobama čije je zdravstveno stanje nepoznato”.

No, dok još struka nije sigurna u kojoj mjeri spolni odnos, odnosno sam čin penetracije, utječe na širenje zaraze, u drugim su zemljama shvatili da je ljubljenje vjerovatno najefikasniji način prijenosa virusa, ali Covid-19 se trenutno ne smatra se*sualno prenosivom bolesti.

Svima je jasno da je se*s definicija bliskog kontakta – dišete jedno na drugo i dodirujete se te da on nije moguć bez rizika od prijenosa virusa, odnosno na udaljenosti od dva metra, koliko god vi mislili da ste obdareni. S obzirom na to da se apstinencija ne može ozakoniti, Britansko udruženje za se*sualno zdravlje i HIV za svoje građane izdalo je upute baš kao i njujorški Gradski ured za zdravlje i mentalnu higijenu (NY-DOH). Potonje su ekstremno detaljne.

Holandska je vlada, pak, savjetovala samce u svojoj državi da uspostave odnos “prijatelja s povlasticama” kako bi ograničili socijalne kontakte, a u Švicarskoj je udruga se*sualnih radnika objavila popis se*sualnih položaja koji umanjuju rizik od prenošenja koronavirusa.

Predlažu “doggy style” i “cowgirl”, za koje kažu da minimiziraju rizik od kapljičnog prijenosa i drže veću udaljenost između lica. Uz to obavezne su rukavice, maske i kondomi za vrijeme se*sa, a ljubljenje je strogo zabranjeno.

Takav pristup preavangardan je, očito, za hrvatske prilike kao i sama pomisao da se u spolne odnose upuštaju ljudi koji nisu supružnici ili životni partneri.

– Svaki je spolni odnos rizičan za prijenos Covida-19 i upuštanjem u spolne odnose se taj rizik jednostavno mora prihvatiti te je zbog toga jedina preporuka za smanjenje rizika od prijenosa Covida-19 putem spolnog odnosa, imati spolne odnose s osobama s kojima smo i inače u bliskom kontaktu, a to se ne odnosi na ‘prijatelje s povlasticama’, nego na osobe u ozbiljnoj trajnoj vezi poput supružnika i životnih partnera.

Ako neko želi imati spolne odnose s osobama s kojima ne dijeli svakodnevni život, koja nije inače bliski kontakt i o čijem načinu života ne zna dovoljno, to je legitiman izbor. Ali pri takvom izboru, Covid-19 sigurno nije glavna briga o kojoj treba voditi računa – rekao nam je dr. Kaić, specijalist epidemiologije.

Svi se oni slažu da ste vi svoj najsigurniji se*sualni partner.

Covid-19 ne možete dobiti od masturbiranja.

Ne možete sebi dati koronavirus, dakle, nema potrebe za nošenjem maski tokom masturbacije, osim ako vas to dodatno ne uzbuđuje. Samo pazite da perete ruke, se*sualne igračke, daljinski upravljač, tipkovnicu, zaslon mobitela, stolicu, plišanog medu i sve ostalo što bi moglo biti povezano s masturbacijom “sapunom i vodom za najmanje 20 sekundi prije i nakon se*sa”.

Nakon vas samih, sljedeći najsigurniji partner je neko s kim živite, jer, logično, poznajete njegove navike i valjda ćete skužiti na vrijeme ako pokazuje simptome Covida-19 pa odustati od se*sa. Ako se se*sate s ljudima koji vam nisu dugogodišnji partner, cimer, prijatelj s kojim živite, svakako u doba pandemije nastojte imati što manje partnera i odaberite one u koje imate povjerenja. Dakle, to nije neki tip s Tindera koji ima sliku u liječničkoj kuti pa je sto posto odgovoran, nego možda onaj prijatelj s posla koji vam nosi kafu s aparata kada ostanete prekovremeno i nudi se odvesti vas kući, ali ste ga dosad odbijali jer ste imali više opcija.

No, prije ljubljenja i zabave pod plahtama, vrijeme je za razgovor, jer koliko god se taj tip s posla sada već čini savršenim princom, nije vrijedan vašeg zdravlja. Pustite se*si muziku i upalite svijeće, a onda ga pitajte je li posljednjih 14 dana zamijetio simptome Covida-19. I budite jasni i direktni, jer pitanja poput “je li ti vruće” i “zašto tako plitko dišeš” u trenutku kada ste već oboje napaljeni mogu biti krivo interpretirana.

Imajte na umu da vaš partner može biti zaražen koronavirusom, a da nije razvio simptome. Stoga, pridržavajte se ostalih smjernica, čak i kada partner kaže da nema groznicu, kašalj, grlobolju, kratkoću daha ili neke druge poznate simptome Covida-19.

Ljubljenjem se najlakše prenosi virus, stoga izbjegavajte bilo kakvu razmjenu sline. Zato je poželjno da za vrijeme se*sa nosite masku koja prekriva nos i usta, dakle ne masku Batmana ili Catwoman. One maske koje ste napravili od starih potkošulja ili pak one standardne hirurške maske ne mogu spriječiti prijenos virusa, ali bolje išta nego ništa, jel’. To mogu one N95 respiratorne krute maske, ali samo ako su vam čvrsto uz lice. Maske N95 nisu dizajnirane za snažne fizičke aktivnosti i kretanje lica, pa vam se može dogoditi da za vrijeme odnosa sklizne.

A to može biti destimulirajuće jer vam se može dogoditi ovo: “Oh da, oh da, jače, brže… O ne, stani, moram popraviti masku”. Jedina opcija očito je vrlo miran i kontroliran se*s s maskama, što je jezivije od scena se*sa u “Sluškinjinoj priči”.

Ipak, serije vam sada napokon mogu pomoći u inspiraciji jer njujorške smjernice idu korak dalje od ostalih pa predlažu da budete malo kinky, odnosno “kreativni sa se*sualnim položajima i fizičkim barijerama, poput zidova, koji omogućuju se*sualni kontakt, a istovremeno sprečavaju blizak kontakt licem u lice”. Dakle, što dalje od partnera i sa što više prepreka između vas. Samo pazite da se ne ozlijedite!

Kinky, pak, ne znači zanemariti zaštitu.

Smjernice jasno preporučuju korištenje kondoma i maramica za oralni se*s. Analingus za vrijeme pandemije nikako nije poželjan, jer, kako se navodi, postoje slučajevi prijenosa zaraze fekalno-oralnim putem.

Smjernice za one koji obično upoznaju seksualne partnere na mreži su da se orijentiraju na vrući chat, se*si videopozive koji su u srži masturbacija te na Zoom partije. Ne preporučuje se sudjelovanje ili održavanje se*sualnih zabava jer su one protiv svakog načela distanciranja. Zbog toga je na koncu i otkazan Aurora Lifestyle Festival, najveći evropski svingerski party koji se trebao održati u engleskom gradu Worcestershireu.

Međutim, ljudi su skloni kršiti preporuke. Stoga, ako se ipak nađete na takvom partiju, pobrinite se da bude što intimnija atmosfera, odnosno manji broj gostiju. Iako ste možda fan swinganja, zasad se radije cijele večeri držite jednog partnera. Odaberite veće, otvorenije i dobro prozračene prostore. Nosite masku, izbjegavajte ljubljenje i ne dirajte oči, nos ili usta neopranim rukama, a sa sobom uvijek imajte dezinficijens. Koristite ga!

I da, nemojte misliti da ste sigurni od ponovne zaraze koronavirusom samo zato što ste u prvom valu preboljeli Covid-19, piše “Jutarnji list“.

Facebook komentari