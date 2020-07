Danas se uvodi vanredno stanje u Beogradu: Ovo su 3 nove mjere koje će biti propisane

Bit će donijeta i odluka o tri nove mjere – zabrana okupljanja više od 100 osoba u zatvorenom prostoru (sa distancom između osoba od 1,5 metar), odnosno 500 na otvorenom, zabrana rada noćnih klubova poslije 23 sata i eventualno kažnjavanje za nenošenje maski.

Vlada Srbije danas bi trebalo da donese nove mjere u sprječavanju širenja koronavirusa u Beogradu, najavio je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Na dvije sedmice bit će zatvoreni noćni klubovi, splavovi od 23 sata do šest ujutru, kao i kafići, osim onih koji imaju baštu, kao mjera u suzbijanju širenja korona virusa”, izjavio je Vučić sinoć za RTS, te najavio i kazne za nenošenje maski u tržnim centrima i javnom gradskom i međugradskom prijevozu, od 5.000 do 6.000 dinara (od 80 do 100 KM).

Broj ljudi okupljenih u zatvorenom bit će ograničen na 100, uz distancu i sa maskama, a na otvorenom do 500 ljudi.

“Ove mjere donijet će Vlada Srbije, a ukoliko one ne budu dovoljne, bit će i drugih”, najavio je Vučić.

On je dodao da je situacija u Beogradu najproblematičnija jer je 82,5 posto svih zaraženih u prijestonici Srbije, prenosi “Radiosarajevo“.

