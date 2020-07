Vučić: Novi Pazar ima bolnicu kakvu Njemačka nema

U intervjuu za televiziju Pink, Vučić je rekao da može da razumije da je veliki broj zaraženih u tom gradu izazvao brigu među građanima, ali da neće da dozvoli politizaciju i bilo kakvo izazivanje destabilizacije bilo gdje u Srbiji.

Vučić je rekao da je bolnica u tom gradu bolje opremljena nego mnoge bolnice u Njemačkoj, u gradovima te veličine, i da se u toj bolnici nalazi veliki broj neotvorenih kutija sa medicinskom opremom.

– Ne postoji niti jedna stvar koja nedostaje. Nedostaju ljekari jer je veliki broj medicinskih radnika zaražen. I zato danas ide 14 ljekara i medicinskih sestara iz Kragujevca u Novi Pazar – rekao je Vučić i dodao da nije istina da ne rade respiratori koji su nedavno dopremljeni u taj grad.

On je rekao da su trenutno tri osobe u Novom Pazaru na respiratoru, a da ima respiratora koji nisu ni uključeni.

– To je ružan pokušaj političke manipulacije, kada osuđeni narkodileri viču predsjednici Vlade da je lopov. A šta je to ona ukrala? Šta vam nedostaje? – rekao je Vučić i dodao da je nabavka limenih sanduka u doba pandemije uobičajena situacija, a da je to samo trebalo objasniti građanima.

Vučić je rekao da je situacija po pitanju korone u Beogradu deset puta teža nego u Novom Pazaru, ali da ima dovoljno i opreme i PCR testova.

Ovo je prizor iz bolnice u Novom Pazaru gdje su oboljeli od COVID-19

– Mi smo u Tutin, Novi Pazar i Sjenicu uložili više u različite objekte javne namjene nego bilo koja vlast od Tita. A računam da ćemo za dvije do tri godine i to da prestignemo. Neću da dozvolim da bilo ko ruši dobre odnose Srba i Bošnjaka – rekao je Vučić.

On je rekao da nema ništa protiv da neko traži pomoć od Bosne i Hercegovine, “ako misli da je tamo bolja situacija”, ali da bi samo volio da mu neko pokaže gdje u BiH ima bolje bolnice nego što je ona u Novom Pazaru.

