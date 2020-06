Stanje alarmantno :Zdravstveni radnici inficirani koronavirusom, situacija izmiče kontroli

Zavod za javno zdravlje Užice danas je prijavio novih 27 slučajeva virusa Covid-19 u ovom gradu, što je osetno više nego jučerašnjih pet, a opet prilično manje od prekjučerašnjih 41 kada je broj zaraženih u jednom danu bio višestruko veći nego ijednom od 15. marta.

Epidemiološka klackalica na nivou Zlatiborskog okruga izgleda ovako: Danas 48 novih slučajeva, juče 10, prekjuče 71, u subotu 14.

Do sada su u Užicu potvrđena 197 slučaja korona virusa, s tim da je broj zaraženih do 19. juna bio 55. Od tog datuma do danas, dakle za 12 dana, testovi su „pokazali“ još 142 Užičana pozitivna na korona virus. U poslednjih šest dana obolelo je 111 žitelja ovog grada,prenosi Novi.

