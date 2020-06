Ana Brnabić najavila: “Zbog korone uvodimo mjere u Beogradu i još nekim gradovima”

– To će biti mjere koje su u skladu sa onim što smo vidjeli u nekim lokalnim samoupravama, kao što je Novi Pazar, Kragujevac, Užice, Vranje i gledat ćemo da to ne budu mjere za čitavu teritoriju Srbije, već tamo gdje imamo problem. U Beogradu će biti uvedene svakako, jer je više od dvije trećine zaraženih i to je uglavnom mlađa populacija – rekla je Brnabić.

Ona je dodala i da će se mjere odnositi i na zatvaranje noćnih klubova.

– Vjerovatno je da će se zatvoriti klubovi, vidjet ćemo za restorane. Ekonomija mora da nastavi da radi, restorani, klubovi jesu ekonomija, od budžeta države se plaćaju penzije. Svakako neće biti više onoliko restriktivnih mjera i zatvaranja kao što je bilo – objasnila je premijerka.

Brnabić je rekla i da se njene kolege koje su zaražene koronavirusom osjećaju dobro i da među njima nema novih slučajeva oboljevanja.

– Nisam se upašila, jer ako imate prisustvo korone još od marta, posebno ako se bavite javnim poslom, razgovarate sa velikim brojem ljudi, to je rizik koji nosi ova profesija. Nisam se uplašila, nemam nikakve simptome. Ukoliko se bilo šta desi, reagovat ću. Testirala sam se jednom kada sam bila u bliskom kontaktu bila sam negativna, ako bude potrebe ne bježim od toga – rekla je ona, prenosi “Blic“.

Facebook komentari