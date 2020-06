Sukob naučnika u Hrvatskoj: Virus jeste oslabio, virus nije oslabio

Direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu Ivan Đikić odlučio je, kako piše “Jutarnji list” u duljem medijskom priopćenju odgovoriti na prozivke Dragana Primorca, koji je reagirao na njegovu izjavu da nema dokaza da je virus oslabio i rekao da hrvatski ministar Vili Beroš koristi političke spinove.

Nakon sastanka Vladina znanstvenog savjeta Primorac je poručio Đikiću sljedeće: “Važna je znanost. Pojasnit ću kolegi Đikiću o čemu se radi. Postoji virus SARS-CoV-2 i bolest koju virus izaziva, a koja se zove COVID-19. Činjenica je da bolest sada ima drugačiju pojavnost i nije ista kao što je bila prije par mjeseci. Neke od stvari koje su sada drugačije u odnosu na prije par mjeseci su viša temperatura, više sunca, viša razina vitamina D i slično. U tom kontekstu, činjenica je da je klinička slika oboljelih bitno drugačija nego prije. Dakle, promijenila se bolest, ne sam virus”, rekao je Primorac koji je ranije u u programu HTV-a izjavio da imamo gotovo sve indicije da je virus oslabio.

Đikićev odgovor na prozivke Dragana Primorca susjedni mediji objavili su u cijelosti, a takvog ga i mi prenosimo:

“Ne postoji znanstveno utemeljeni podatak da je došlo do slabljenja virusa (SARS-CoV-2). To je činjenica s kojom se slažu danas intervjuirani stručnjaci kolege Gordan Lauc, Nenad Ban, Luka Čičin-Šain, Oliver Vugrek i ja. Ministar zdravstva Vili Beroš je nedavno na političkom skupu napomenuo da je virus oslabio spominjući jedan znanstveni rad kao referencu. Osobno sam, kao i gore spomenuti znanstvenici na temelju konkretnih podataka, objasnili zašto su simptomi bolesti danas slabiji, iako virus nije oslabio, i svi se slažemo da je neophodan oprez i dodatne mjere (bez uvođenja karantene) da se spriječi širenje virusa jer opasnost i dalje postoji.

Prof. Dragan Primorac je jutros na HTV-u rekao da “imamo sve indicije da je virus slabiji”. Nije poznato koje su to znanstvene indicije? Nakon sastanka Vladinog Znanstvenog savjeta Primorac mijenja mišljenje i sad i on tvrdi da se nije promijenio virus.

Zašto je u svojim javnim izjavama Dragan Primorac od jutrošnjeg “imamo sve indicije da je virus oslabio” prešao u podne na izjavu da se “virus nije promijenio”, treba on osobno odgovoriti javnosti. No neprimjereno je da nakon svojih konfuznih javnih izjava, s dozom političkog dociranja, ima potrebu javno prozivati drugog znanstvenika koji je samo iznio točne informacije. U zadnjih 5 mjeseci svakodnevno radim na primarnim izolatima CoV-2 virusa, njihovoj genetici, biokemiji i molekularnim karakteristikama, te zaraznosti virusa. Naša otkrića koja su trenutačno na recenziji u vodećem svjetskom znanstvenom časopisu a u isto vrijeme slobodno pristupni u pre-print formi, upravo ukazuju na razlike između SARS i SARS-CoV-2 virusa te razlikama u ozbiljnosti simptoma bolesti između SARS i COVID-19. Odgovorno tvrdim da se na temelju današnjih znanstvenih podataka CoV-2 virus nije promijenio te nije postao niti slabiji niti opasniji.

U cijelom slučaju najvažnija je točna i činjenična informiranost te adekvatna primjena epidemioloških mjera i zaštite građana. Stoga ću za kraj napomenuti i izjave prof. Olivera Vugreka, genetičara s vodećeg znanstvenog Instituta Rudjer Bošković, koji je sekvencionirao 21 genom virusa izoliranih u Hrvatskoj stoga je najbolji stručnjak u RH za to pitanje. On tvrdi da su izjave o slabljenju virusa u Hrvatskoj zasad bez znanstvenog utemeljenja i da su to predizborni spinovi. Mislim da se profesor Vili Beroš, kao ministar zdravstva u RH, treba referirati na te konkretne znanstvene podatke iz Hrvatske.

Na kraju vjerujem da će se i kolega Beroš složiti da virus nije oslabio i da će povući svoju nesmotrenu izjavu. Doista cijenim njegov način javnog komuniciranja i vjerujem da, kao što je i prije korigirao jednu svoju netočnu izjavu o virusu, da će slično napraviti i u ovom slučaju.

