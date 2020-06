Zaražen je korona virusom, Severina u suzama: Stanje mu se pogoršalo, potresna objava iz bolnice

– Hvala svima na porukama podrške i izvinjavam se što nisam odgovorio. Noćas sam oko pola dva završio u bolnici jer mi se pogoršalo stanje i temperatura ne pada. Tako da ću do daljnjega biti ovde. Čuvajte se i pazite se. Ova korona je jedan veliki užas mada ćemo i to pobijediti – napisao je uz fotografiju iz bolnice koju je podijelila Severina te mu poslala podršku u obliku emotikona srca.



– U ponedjeljak sam došao u Kragujevac u nameri da budem sa majstorima jer su nam radovi uveliko u toku. U ponedeljak je sve bilo ok. Međutim, ja sam imao neku blagu malaksalost, ali sam ja to pripisivao tome što sam prethodne sedmice, imao devet snimanja i noću sam uređivao i nisam spavao. Ponedeljak na utorak sam se probudio oko tri ujutro, pola četiri, sa temperaturom 38,8 i s groznicom. Bilo mi je baš loše, to je bio prvi simptom. U utorak sam otišao u ambulantu, testirao sam se, snimali su mi pluća, uzeli su mi bris i vadili krv – ispričao je fotograf nedavno na Instagramu pa se zatim javio ponovno i napisao da “ide na bolje”, ipak čini se da su se stvari tokom večeri ipak pogoršale,piše Novi.

