Vučić: “Vjerujem u veću bliskost između Srba i Bošnjaka, želimo najbolje odnose sa BiH”

U jednom od prvih istupa za medije Vučić je komentirao rezultate izbora, uvjerljivu pobjedu koalicije okupljene oko njega, kritike da je nestalo opozicije u Srbiji, zatim odnose Srbije sa susjedima, posebno BiH, te rješavanje kosovskog pitanja, prenosi “Avaz“.



Najčistija kampanja

Koalicija okupljena oko Vas i SNS-a apsolutni je pobjednik izbora. Kako komentirate ove rezultate?

– Prije svega, ni ja nisam očekivao ovoliki uspjeh. Nadao sam se toj izlaznosti, a da budem iskren, ne sasvim tolikom broju glasova. Naravno, ponosan sam i zadovoljan zbog toga, posebno što je kampanja bila najčistija, što su svi mediji bili otvoreni, što je opozicija imala deseterostruko više prostora nego što smo mi imali 2012. godine.

Interesantno je, ako ste primijetili tokom kampanje, da što više su se pojavljivali u medijima, to su njihovi protivnici padali, što su žešće napadali nas, to su naši protivnici rasli. I mi smo to vidjeli i na to ih čak javno upozoravali i govorili im, ali niko to nije želio da čuje.

Prvi utisak nakon izbora je da je u Skupštini Srbije nestalo opozicije. Ima li i ko će biti opozicija?

– Prvo, imamo opoziciju. I ko će sve biti opozicija u Skupštini Srbije, a ko će biti vlast, to ćemo da vidimo. Pošto, znate, ljudi misle da su oni po svom opredjeljenju neko ko određuje ko je vlast, a ko opozicija. Dakle, tek ćemo da vidimo kako će biti nova vlada formirana, ko će biti u toj novoj vladi, te ćemo tada moći da znamo ko je vlast, a ko opozicija.

I još jedna veoma važna stvar, nije moj posao da se borim za glasove opozicionih stranaka. Moj posao je da se borim za napredak Srbije, ekonomski napredak, i to je ono što su ljudi pozdravili. Niko neće da kaže koliko je u Srbiji izgrađeno autoputeva, koliko pruga, koliko su plate uvećane.

Posljednji put kad smo nas dvojica razgovarala (2012. godina, op. a.), plate u BiH su bile za 40 eura više nego u Srbiji. Nama su plate u Srbiji sada za 40 eura prosječno više nego u BiH. Dakle, u Srbiji su ljudi glasali za plate, i za plan, i za program.

A neka razmisle oni koji su u uličnu kampanju protiv mene i protiv nas krenuli prije godinu i po. Tada su imali 18 posto. Danas, prema posljednjim istraživanjima, to je 4,5 posto. Kakav to genije treba da budete pa da uspijete na takav način da razorite svoje političke resurse. Ja im, kao što vidite, ni imena ne pominjem. Nastavit ću tako da se ponašam.

Nisam pokazao ni sinoć (preksinoć, op. a.) nikakvu vrstu arogancije ni slavodobitnosti, jer znam koliko nas posla očekuje i u zemlji i u regionu. Nadam se da ćemo uspjeti da očuvamo i mir i stabilnost, ali da ćemo ekonomski prosperitet Srbije još ubrzati, baš onako kako smo napravili u planu “Srbija 2020.-2025. godine”.

Druženje s Dodikom

Hoće li se mijenjati odnos Srbije nakon ovih izbora prema susjedima, posebno BiH?

– Ja znam da u Bosni i Hercegovini, ne računajući Republiku Srpsku, ne postoje simpatije za gotovo bilo koga u Srbiji ko je politički relevantan, a posebno nema simpatija bilo kakvih prema meni i politici koju vodim.

Ali, ako bismo stvari racionalizovali i ako bih vas pitao a kada sam to i na koji način uvrijedio Bosnu i Hercegovinu i kada i na koji način nisam podržao Bosnu i Hercegovinu, to biste mi već teže odgovorili.

Osim što bi uvijek bilo onih koji kažu a ti se družiš s Miloradom Dodikom ili s bili kim. Pa, podrazumijeva se, to je naš posao, a to nema veze s onim kakav je moj odnos prema bošnjačkom narodu i prema Bosni i Hercegovini u cjelini.

Mi želimo najbolje moguće odnose s Bosnom i Hercegovinom i to će biti politika koju ćemo da gradimo u budućnosti. Vjerujem u veće razumijevanje, koje mi se čini da je postignuto unutar BiH između Srba i Hrvata. Vjerujem u veće razumijevanje i veću bliskost između srpskog i bošnjačkog naroda u budućnosti, ma gdje da oni žive.

Evo, mogu Vam reći, sudeći prema reakcijama, da ste nakon nedavnog sastanka s Miloradom Dodikom, koji je na konferenciji za medije kazao da RS sebe vidi u nacionalnoj integraciji sa Srbijom u budućnosti, a Vi ‘kontrirali’ i kazali da Srbija podržava teritorijalni integritet BiH, djelimično pobrali simpatije čak i kod Bošnjaka.

– Vidite, ja to nisam ni primijetio. Vidio sam da ste prenijeli, ali nisam razumio da su ljudi to razumjeli i prihvatili.

Je li ta izjava naznaka nekih novih odnosa Srbije i BiH?

– Ljudi, mi smo najbliži. Ne zaboravite da i Srbija i BiH, i ovako i onako, a kod vas je drugačiji sistem, imate i kantonalne finansijske politike, a ne samo centralnu, imamo relativno nizak javni dug. Imamo ogromnu šansu za razvoj. Ako mi sarađujemo na najbolji mogući način, nama nema granica u tome.

Nema granica u našoj saradnji. Možemo da postignemo mnogo toga. I politički možemo da postignemo mnogo toga. Naš zajednički glas u Briselu znači mnogo, piše “Avaz“.

Put u Moskvu i SAD

Čini se da nećete dugo slaviti. Putujete u Moskvu pa SAD. Je li to naznaka ubrzavanja rješavanja kosovskog pitanja?

– Kad završim s Vama, čekam Miroslava Lajčaka. Sutra (danas, op. a.) idem u Moskvu. Imam bilateralni susret s Vladimirom Putinom. Prekosutra (srijeda, op. a.) prisustvujem Paradi pobjede u Moskvi. Zatim, vjerovatno, idem u Brisel pa u Vašington.

Nisam preveliki optimista, ali Srbija je spremna za razgovore i Srbija ulazi u dobroj vjeri u sve razgovore s kosovskim Albancima.



Koristi li odnosno hoće li Srbija koristiti Republiku Srpsku u rješavanju pitanja Kosova? Može li se uopće povući paralela?

– Sve je to toliko komplikovano na različite načine da ne bih o tome da govorim. Zato se začudim kad od pojedinih bošnjačkih političara vidim kad im srce krene i kažu „Kosovo je za nas nezavisno“. To bi najmanje trebalo da se čuje od bošnjačkih političara. Jer, kako ćete da objasnite političarima u Republici Srpskoj nešto drugo. Pustite da to riješe kompromisnim putem Beograd i Priština.

I ako neko treba da se skloni iz sve te priče, to su svi u Bosni. To je moje mišljenje. Izvinite što sam ga javno rekao. Ali, ne brinite, ja kad kaže da podržavam teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ja to stvarno mislim.

Gradimo naš put prema Banjoj Luci i Sarajevu

– Vidite koliko sam ponosan na ekonomske rezultate, prosto energija mi je drugačija kada počnem o tome da govorim. To ljudi ovdje vide. Ljudi hoće bolji život.

Mi gradimo naš put prema Banjoj Luci i Sarajevu. Uskoro ćemo da raspišemo tender za gradnju ovog drugog dijela puta prema Višegradu, da bismo mogli i iz centralne Srbije, a ne samo iz Beograda, da brzo dođemo do Sarajeva.

A, da bi, također, mogli ljudi iz Novog Pazara brzo da dođu do Sarajeva, i obrnuto. Time dobijamo svi. I ništa mi ne smeta.

Bosna će dobiti konzulat u Novom Pazaru



Kakav je Vaš stav o otvaranju konzulata BiH u Novom Pazaru?

– Bosna i Hercegovina će da dobije svoj konzulat u Novom Pazaru, kao što ga Turska dobija. Kome smeta? Šta mi smeta? Šta nam smeta? Ništa nam ne smeta, ama baš ništa. Ne da nemam problem s tim. Podržat ću tu inicijativu, prenosi “Avaz“.

Kako da ja mogu da odem u Trebinje, da otvaram srpski konzulat, a da ne dam nekome da ga u Novom Pazaru otvori. Što ne bih dao. Šta će da bude i šta će da mi smeta takav konzulat. Izvinjavam se što ja imam drugačiji pristup od svih ostalih. Svi vide neku veliku zavjeru u nečemu.

Šta će da radi konzulat tu? Ništa. Družit će se s Bošnjacima, organizovat će priredbe, manifestacije, humanitarnu pomoć na jednu, na drugu stranu, kome treba u Sarajevu da se završi da ode u školu, univerzitet… Pa šta? Pa valjda se zato borimo!

