Koronavirus ispraznio crnogorsko primorje, ne pamte ovakvu sezonu

Pandemija koronavirusa negativno je uticala na ljetnju turističku sezonu u Crnoj Gori, javlja Anadolu Agency (AA). Zbog pooštrenih mjera ulaska u Crnu Goru i straha od epidemije značajno je smanjen broj turista iz Evrope i regiona koji ovog ljeta borave u toj državi.

Turistički poslenici u Herceg Novom i ostalim mjestima Bokotorskog zaliva tvrde da sezona još nije ni počela iako je već kraj juna. Oni podsjećaju da su ranijih godina prvi turisti u Crnu Goru stizali već u martu.

SEZONA NULA

“Sezona je nula. Još nije ni počela, loše je vrijeme i korona se produžila. Nešto užasno. Nikad ovako nije bilo. Uvijek je bio jun pun turista i pun sunca. Već bismo dobili boju na moru. Već je bilo drugačije i skoro popunjeno. Sada je jedna nula velika, a šta će da bude – vidjećemo”, kazao je Serdar.

Većina gradskih ulica u Herceg Novom je pusta, dok su u gradskim kafanama danas sjedili rijetki gosti. Iako je to uobičajeno za ljetnju sezonu, starim gradom ne čuju se strani jezici, a samo rijetki prođu uskim gradskim ulicama. Uz obalu mora i u gradu nema saobraćajnih gužvi, uobičajenih za ljetnju sezonu.

Domaći ugostitelji uz obalu tvrde da stranih gostiju gotovo i nema, dok vikendom na primorje dolaze domaći gosti. Gradske plaže i ponte većinom su poluprazne.

Vlasnik hotelske grupacije u Bokotorskom zalivu Nikola Milić ističe da je turistička posjeta na nivou poslovanja u zimskom periodu. On smatra da je pandemija koronavirusa značajno uticala na ovogodšnju posjetu stranaca crnogorskom primorju.

MEĐU MALOBROJNIM TURISTIMA PREDNJAČE DOMAĆI

“Uglavnom su domaći turisti, mada nešto bude i stranaca. Imali smo goste iz Njemačke, Albanije, Kosova, Španije. Što je jako interesantno, s obzirom na mjere Vlade koje je donijela. Mislim da je bilo nešto iz Češke, Hrvatske takođe. To je nešto što trenutno imamo gostiju. U toku radne nedjelje je to jako slabo, za vrijeme vikenda se nešto i desi, ali generalno to je jako loše u odnosu na ono što bi trebalo da bude u ovom periodu godine”, kazao je Milić.

Zbog epidemije koronavirusa Crna Gora je za građane značajnog broja svjetskih država odredila poseban režim ulaska. Od zemalja regiona, samo državljani Hrvatske i Slovenije mogu ući u Crnu Goru bez posebnih odobrenja, dok bez PCR testa starog najmanje 48 sati granicu ne mogu preći državljani Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova. Građani Srbije i Sjeverne Makedonije za sada ne mogu ući u Crnu Goru zbog odluke Vlade da granice otvori samo za državljane zemalja koje imaju manje od 25 oboljelih na 100 hiljada stanovnika.

Zbog novog rasta broja zaraženih, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti vratilo je mjeru obaveznog nošenja maski na javnom zatvorenom mjestu.

U Crnoj Gori je trenutno 35 aktivnih slučajeva koronavirusa.

