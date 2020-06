Poznati infektolog objasnio: Nije riječ o drugom valu, granice su prerano otvorene

O tome šta se to događa i je li u pitanju tzv. drugi val koronavirusa, novinari “Slobodne Dalmacije” razgovarali su sa svjetski poznatim infektologom prof. dr. sc. Andrejom Trampužem, Slovencem, koji živi u Berlinu i radi u bolnici “Charite”, jednoj od najpoznatijih njemačkih zdravstvenih ustanova.

“Nije u pitanju drugi val, jer je za drugi val potreban izuzetno velik porast broja oboljelih. Ako bi se i pojavio drugi val, u što sumnjam, to će biti negdje kada budu hladniji mjeseci, u zimu ili jesen, kada ljudi puno više borave u zatvorenim prostorima. No, ja mislim da drugog vala neće biti, jer sada puno više znamo o koronavirusu i možemo se bolje boriti protiv njega, a i umnogome smo već promijenili način života pa smo puno oprezniji”, kazao je dr. Andrej Trampuž.

Ovi novi pokazatelji iz Hrvatske i Slovenije po dr. Trampužu najbolje govore koliko je koronavirus opasan.

“Po tome je vidljivo koliko se on brzo širi i koliko brzo treba reagirati da bi se zaustavilo širenje. Mi nećemo živjeti bez ovog virusa, dok se ne pronađe lijek protiv njega, on će stalno biti prisutan. Ovi novi slučajevi pojavljuju se na određenim mikrolokacijama (hot-spot) i tada je potrebno što brže reagirati na tim mjestima i zaustaviti širenje, jer ako se to ne napravi, širenje će biti katastrofalno.

Mi smo u Njemačkoj imali nedavno slučaj 600 oboljelih u jednoj mesnoj industriji. Odmah su u tom dijelu Njemačke zatvorene škole, tvornice i stao je sav život i širenje se suzbilo. Tako su sada napravili i u Pekingu, a tako moraju reagirati i u Sloveniji, Hrvatskoj…

