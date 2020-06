Milanović o Kolindinoj poruci Škori: Srednji prst može biti i duhovit i vulgaran

“Jako dobro znate kakvi su moji stavovi, kampanja je i ja ne mogu govoriti jer uvijek nekome dižem ili spuštam akcije. Znate moje stavove o tim pitanjima, pravo na izbore je kompleksno, žena je ta koju se pita. Poštujem konzervativne stavove, ali se s njima ne slažem”, rekao je Milanović.

Poručio je da svojim komentarom nikome ne želi davati potporu.

“Nakon što završi ova kampanja, opet ćemo o tome. Ovo je razdoblje u kojemu ja moram biti suzdržan, nakon izbora idu konzultacije, očekivat ćete da budem neutralan, a ja se na ovaj način čuvam za to”, rekao je Milanović.

Na pitanje što kaže na činjenicu da je baš srednji prst postao simbol reakcije, Milanović je rekao: “Srednji prst mi ne znači ništa, može biti i duhovit i vulgaran.”O sukobu navijača u Vukovaru

“Ja nemam detalje iz Borova Naselja, ali znam da je još 2008. godine postojao dogovor vlasti u Vukovaru i srpske manjine o korištenju njihovog nacionalnog pisma i ćirilice, a onda je došlo do radikalne promjene vlasti na svim razinama i jedna ekipa ljudi nije mogla zamisliti svoj povratak na vlast a da se ne vrati tamo gdje smo bili ’91. godine. Svi putovi išli su tome da se desna opcija i srpska opcija dogovore, a sad je vraćeno unazad. Odrastaju i dozrijevaju generacije koje su bile izložene jakoj indoktrinaciji, ali ovo je samo pokazatelj stanja u gradu, koje nije normalno”, rekao je Milanović dodavši da misli da se ne radi o slučajnosti da se incident dogodio pred parlamentarne izbore.

“Kad sam ja ulazio u politiku, stvari u Vukovaru su izgledale bolje nego danas. Otiđite na vukovarsko gradsko groblje i vidjet ćete nevjerojatnu sinergiju ćirilice i latinice. Tu nema politike, tu je samo ljudsko, i tako već 20 godina i samo govori koja je to farsa i tko stoji iza toga”, rekao je Milanović.

O povećanom broju zaraženih

Komentirajući porast broja zaraženih koronavirusom Milanović je rekao da ne vidi kako bi to moglo utjecati na odgodu izbora.

“Ne vidim odgodu u ovom trenutku i podržavam ublažavanje i ukidanje onih rigoroznih mjera. Bojim se da povratka nema i ne možemo se vraćati na raniju vrstu zatvaranja, to je bila reakcija straha, reakcija na novo, prijeteće, sad znamo koliko je to opasno i vodit ćemo se time da se mora zaštititi starije i kronično bolesne, a to smo znali i ranije”, rekao je Milanović,piše Index

