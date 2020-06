Sinoć potvrđeno još slučajeva. Kaić: Ako ovako nastavimo, uskoro će biti problema

Novooboljeli su iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Istarske, Sisačko-moslavačke te Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Stožera su naveli i kako je ukupno dosad testirano 70.995 osoba, 368 u posljednja 24 sata.

Četiri slučaja u Zagrebu, dva u Istri

U Zagrebu su od jučer potvrđena četiri nova slučaja koronavirusa. Sva četiri nova slučaja povezana su s Institutom Hrvoje Požar. Ondje je ukupno pet zaraženih, a prvi zaraženi je hospitaliziran u zagrebačkoj Zaraznoj.

Uz to su još dva slučaja potvrđena u Istri, a riječ je o dvije osobe iz Pule. Također su hospitalizirane.

Još troje potvrđeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Riječ je o dvije osobe iz Splita i jednoj iz Solina. Jedna osoba od troje novooboljelih je hospitalizirana.

Kako je objavio Stožer, još je po jedan slučaj u Sisačko-moslavačkoj županiji i u Zagrebačkoj županiji, gdje je prekjučer bio novi slučaj.

Večeras potvrđeno još slučajeva

Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, večeras je u Otvorenom kazala kako su baš večeras stigli rezultati dodatnih testiranja u Splitu.

“Baš večeras smo dobili rezultate o nekoliko zaraženih u obiteljima oboljelih”, kazala je.

Zbog skoka broja novozaraženih odmah se u javnosti počeo spominjati drugi val epidemije, posebno s obzirom na situaciju u susjednim zemljama koje također bilježe rast novih slučajeva. U BiH danas je zabilježeno više od 50 novih slučajeva, u Srbiji gotovo stotinu, dok je Slovenija zabilježila osam novih slučajeva – najviše u posljednjih mjesec i pol dana.

Jesmo li u drugom valu koronavirusa?

Razgovarali smo stoga danas u svjetlu novih informacija i s epidemiologom Bernardom Kaićem. Pitali smo ga najprije, s obzirom na novi povećani broj slučajeva, radi li se o drugom valu koronavirusa. On nam je odgovorio da je teoretski i to moguće.

“Prerano je to zaključivati. Imamo porast oboljelih, a hoće li se to nastaviti, to ćemo vidjeti. Ipak treba malo vremena, ali teoretski je moguće da je ovo drugi val”, rekao nam je.

Za Index je pojasnio i o čemu ovisi daljnji razvoj događaja s koronavirusom.

“Nastavak situacije ovisi o ponašanju. Sigurno će biti još unosa izvana, i pojedinačni slučajevi su bili izvana. Sada imamo slučajeve i izvana i lokalno, što se još sve može dovesti pod kontrolu ako se ljudi budu pridržavali mjera i ako se bude na vrijeme testiralo da se vidi jesu li zaraženi. Ako sve to zaboravimo, imat ćemo veći broj oboljelih”, dodao je.

Testiramo li premalo ljudi?

Pitali smo ga potom i testiramo li premalo ljudi. “Otprilike zadnja dva tjedna premalo testiramo”, rekao nam je.

Potom smo ga pitali i o preporuci Alemke Markotić da ljudi ne putuju u okolne zemlje ako baš ne moraju.

“To ima smisla, jer je činjenica da su uvezeni slučajevi naši ljudi koji su putovali van i vratili se. Nismo detektirali nijednog stranca. Pitanje je je l’ stranci nisu zarazni, što je čudno. A i naši ljudi se možda svi ne jave liječniku. To je malo neobična situacija, da imamo samo domaće slučajeve uvezene izvana, a sad…da naši puno više dolaze izvana, to ne znam. Ne znam koliko naših dolazi izvana”, rekao je.

Što je s turistima?

U isto vrijeme, granice nisu zatvorene i poruka da stranci ne ulaze u zemlju nema pa smo ga pitali i koliko to ima smisla.

“Turisti kad tad moraju unijeti tu bolest, možda i sada netko ima, a mi ne znamo. To ne bi bio problem da se svi pridržavaju mjera, jer bi bila mala šansa da prenesu dalje, a ovako, ako su bolesni, ne drže se mjera, prenose bolesti i ne jave se, onda ćemo za par tjedana imati problema”, rekao je.

Što napraviti ako se virus opet počne širiti?

Pitali smo epidemiologa Kaića koje mjere mu prve padaju na pamet, što poduzeti ako se vidi da se virus opet širi.

“Prvo mi pada na pamet da se pridržavamo postojećih mjera”, rekao nam je.

Rekao je da se ljudi ne pridržavaju mjera i opisao nam jedan slučaj.

“Ljudi se mjera ne pridržavaju. Evo, jedna kolegica doktorica me zvala, kaže da ju je zvao kolega doktor iz Švedske koji se vozio kod nas na međugradskom busu koji je bio krcat. Mi smo lijepo napisali kada se u promet puštao prijevoz, lijepo smo naveli da ne smije biti krcato. Jer onda, ako je netko zaražen, a prijevoz krcat, manja je šansa da zarazi druge”, rekao je.

Dodaje kako se očito nitko ne drži mjera.

“Ljudi su se opustili. Ne kažem da nije trebalo pustiti promet, mjere, ali postojao je način kako se pridržavati preporuka”, dodao je.

“Turisti se ne osjećaju sigurno”

Za kraj razgovora, a vezano za turiste, rekao nam je kako je primijetio da ljudi misle da turiste samo treba pustiti da rade što hoće te kako smatra da to nije dobro.

“Primijetio sam da ljudi misle da se turistima mora dati da rade što hoće i da će biti sretni. Ali iz prepiske s ljudima koji prodaju aranžmane, iz kontakta s drugim epidemiolozima, vidim da to nije tako. Oni očekuju osjećaj sigurnosti u zemlji u koju upućuju svoje turiste. Jedan čovjek iz Njemačke koji prodaje aranžmane za Hrvatsku mi je rekao da mu je problem prodavati aranžmane za Hrvatsku jer ljudi vide da ne nosimo maske kakve se u Njemačkoj nose”, rekao je.

“Bolje bismo privukli turiste kada bi se držali mjera, jer to očekuju i neke zemlje s kojima imamo pregovore, koje nisu otvorile granice k nama, a koje možda zbog toga i neće otvoriti”, zaključio je Barnard Kaić za Index.

Capak naglašava važnost pridržavanja mjera

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je danas u Dnevniku televizije N1 gdje je govorio o porastu broja slučajeva.

“Uvijek ističemo da je virus još među nama. Preporučujemo higijenu ruku, dezinfekciju prostora i držanje fizičkog razmaka. To su tri osnovne stvari. Ključno je držanje fizičkog razmaka. 11 slučajeva nije dramatično. Nije bilo za očekivati da se infekcija neće prenijeti, svi imaju izvor u nama susjednim zemljama, iako je bilo i lokalne transmisije. Osnovni izvor zaraze je u inozemstvu”, rekao je i dodao da onima koji imaju simptome ne preporučuje dolazak u Hrvatsku.

“Ne preporučuje se da oni koji imaju simptome dolaze u Hrvatsku. Preporučuju im se određene mjere kad putuju u Hrvatsku. Ovo su naši građani koji su putovali i donijeli infekciju”, dodao je,piše Index

Je li moguće zatvaranje granica?

O mogućem ponovnom zatvaranju granica, Capak je kazao kako se mjere mogu modificirati.

“Nikada nismo potpuno zatvorili granice, uvijek je bilo izuzetaka, ali smo malo liberalizirali. Ovdje se radi o trećim zemljama gdje mi možemo modificirati određene mjere”, dodao je.

Ponovio je kako 11 novih slučajeva nije dramatično pa dodao: “Ako se nastavi trend da imamo povećani broj novooboljelih, naravno da će na stol doći prijedlog o pooštravanju mjera.”Može li doći do odgode izbora?

Capak je rekao kako ne može odgovoriti na pitanje koliko bi trebalo biti novooboljelih da se odgode izbori. “Ovih 11 nije povod da se razgovara o novoj strategiji borbe protiv koronavirusa.”

Onima koji misle da se manipulira brojem zaraženih zbog izbora, poručio je kako je to notorna glupost. “To je kao da kirurg operira srce umjesto bubrega, to je nešto što je neprihvatljivo u zdravstvenoj struci”, rekao je Capak za N1.

Capak je i za RTL govorio o izborima.

“Većinu preporuka koje se odnose na izbore smo već objavili, ostao je još izborni dan, za koji već imamo draft verziju, za samo glasanje i brojanje glasova. No nadali smo se da ćemo ostati na 0, 1 novooboljelih. Pričekat ćemo još nekoliko dana da vidimo trend pa odlučiti”, rekao je Capak.

Na pitanje je li moguće da se dogodi da preporuči da se izbori odgode, kazao je da ne može odgovoriti.

“Uvijek postoji mogućnost da se dogodi nešto dramatično, nešto jako loše. Jako je teško reći u ovom trenutku, pratit ćemo situaciju. Ako će se dogoditi nešto dramatično, stavit ćemo karte na stol i razgovarati o tome, no s obzirom na našu epidemiološku situaciju i na naše kapacitete borbe s koronavirusom, mislim da se to neće dogoditi”, zaključio je Capak.

Hoće li pooštravati mjere?

O pooštravanju mjera kaže da će do toga doći ako bude trebalo.

“Mi od početka pokušavamo imati što manji broj oboljelih i preminulih, to je naša strategija od prvog dana i nemamo ju namjeru mijenjati. Držat ćemo stvari pod kontrolom, koliko god to možemo. Ovo što se događa u Švedskoj, pokazuje se loše. Nisu uspjeli u onome što su planirali i mislim da je ta strategija kolektivnog imuniteta, gdje god se u svijetu vodila, propala”, rekao je Capak.

Kaže i da se Stožer nadao da do ovakvog razvoja događaja neće doći.

“Mi smo se nadali da se to neće dogoditi, međutim dogodilo se. Mi smo na to spremni. Nije bilo za očekivati da se ova situacija iz zemalja u okruženju, u Sloveniji i Srbiji, neće preliti na nas. Nije dramatično. Vidjet ćemo što će se događati dalje, sve držimo pod kontrolom, izolirali smo bolesne i njihove kontakte stavili pod izolaciju”, rekao je Capak.

Capak ne preporučuje putovanja u zemlje regije

Dodaje i kako će Stožer pratiti situaciju.

“Prvo ćemo sad pratiti situaciju i vidjeti što se događa s našim brojem novooboljelih, a nakon toga pažljivo razmotriti tu mogućnost da uvedemo neke strože mjere prema tim zemljama koje imaju lošu epidemiološku situaciju”, dodao je.

“Ja svima preporučujem da ne putuju u te zemlje jer sad tamo bukti, imaju velike brojeve novooboljelih. Ne znam za informaciju da je bilo koji turist donio virus u Hrvatsku, nego su to naši građani koji su tamo putovali, vratili se kući i donijeli koronavirus”, rekao je Capak za RTL.

Markotić: Većina oboljelih bila je u BiH ili Srbiji

Alemka Markotić, ravnateljica bolnice “Dr. Fran Mihaljević” gostovala je u Dnevniku HTV-a. Komentirala je porast slučajeva.

“Čim je u okruženju veći broj pozitivnih, za očekivati je da mi u Hrvatskoj možemo imati importirane slučajeve. Vidjeli smo da je većina oboljelih ovih zadnjih dana bila u BiH ili u Srbiji, u jednom slučaju u Sloveniji zbog privatnih ili poslovnih razloga. Nije ništa neuobičajeno i neočekivano da su se novi slučajevi pojavili i u Hrvatskoj”, rekla je Markotić.

Dodala je kako dok god u svijetu postoji koronavirus i dok postoje slučajevi, ni Hrvatska ne može biti sigurna koliko god je situacija u samoj Hrvatskoj bila dobra i još uvijek je dobra.

“Prema tome, moramo osvijestiti da život ne stoji, da se ljudi kreću”, dodala je.

“Slovimo kao jedna od najpoželjnijih zemalja za turiste”

Markotić je dodala da se građani nonšalantno ponašaju zadnjih dana i da to plaši i turiste.

“Treba tu biti vrlo racionalan i odgovoran. Ovu dobru situaciju koju smo sami stvorili možemo održati tako da se i dalje pridržavamo tih mjera. Pogotovo ako i sami želimo da imamo neko fino ljeto i godišnji odmor. Ako želimo turizam, definitivno se moramo pridržavati tih mjera. Mi danas slovimo kao jedna od najpoželjnijih zemalja za turiste. Ono što ih plaši jest naše dosta nonšalantno ponašanje zadnjih dva, tri tjedna”, ispričala je Markotić.

Kaže da se nada da nećemo završiti u istoj situaciji kao u ožujku.

“Sve je moguće s koronavirusom, mislim da smo u onoj fazi – ostanimo odgovorni. Da ne bismo opet morali ići u onu fazu ostanimo doma, treba se pridržavati ovih jednostavnih mjera koje uistinu nisu teške, a koje su se pokazale iznimno uspješnim”, dodala je.

Kaže da se nada da će građani i dalje virus shvaćati ozbiljno

Markotić je zaključila kako se nada da će građani i dalje shvaćati situaciju ozbiljno.

“Hrvatska je doista pokazala, ne samo Stožer nego i svi naši stanovnici Hrvatske, pa i vi mediji, odgovornost vlade koja je pokazala da mi možemo napraviti među najboljim situacijama u svijetu, mislim da je premali postotak onih koji to banaliziraju”, dodaje.

“Da ne bismo te slike gledali u Hrvatskoj, ja se nadam da ćemo i dalje biti jedni s drugima. Da ćemo i dalje shvaćati ozbiljno ovu situaciju i da ćemo ovu malu krizu od povećanog broja pozitivnih staviti pod kontrolu svi zajedno i da ćemo svi zajedno opet uživati u ljetu i u miru”, zaključila je za HRT.

Božinović: Trenutačno nema indikacija da bi trebali pooštriti neke mjere

Na Novoj TV je pak gostovao Davor Božinović, načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Otkrio je kako će Stožer reagirati ako broj oboljelih nastavi rasti.

”Znate da smo uvijek govorili da s mjerama balansiramo između gospodarskih aktivnosti i zaštite života. Trenutačno nema indikacija da bi trebali pooštriti neke mjere, ali to je uvijek mogućnost. Vidjet ćemo u kojem smjeru ide ovo ono žarište”, rekao je.

Ni on ne preporučuje putovanje van zemlje.

”Ako se putuje u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i druge zemlje u regiji, tu stvarno mora postojati neki razlog, a ne otići po nešto bez čega se može. Davno smo konstatirali da prekogranično kretanje nosi sa sobom rizike. Što se tiče turista, propisali smo sve mjere u ugostiteljstvu i turizmu”, poručuje Božinović.

Hoće li se pooštriti mjere na granicama?

Na pitanje hoće li se pooštravati mjere na granicama, Božinović kaže da za time trenutačno nema potrebe jer posljednjih dana nema turista u Hrvatskoj.

Kaže i da turisti popunjavaju podatke u aplikaciji za turiste koji dolaze u Hrvatsku. ”Otvorili smo stožer u Zadru i Splitu koji se bavi sa sigurnošću u priobalnom dijelu”, kaže i dodaje da će se u slučaju bilo kakve pojave zaraze promptno reagirati. ”Siguran sam da imamo, a ako i nemamo, imat ćemo odgovor na svaki izazov”, rekao je.

Što je s vjenčanjima i slavljima?

Božinović je prokomentirao i što je sa slavljima i vjenčanjima te dodao kako problema nema ako se svi normalno pridržavaju mjera.

Na pitanje hoće li se svim građanima, pa i onima u samoizolaciji, omogućiti da izađu na parlamentarne izbore i ispune svoju građansku dužnost, kaže da će epidemiolozi napraviti preporuke i za te ljude. ”Ali ne bih prejudicirao brojke niti hoće li ih biti. Između DIP-a i Stožera postoji komunikacija”,

Facebook komentari