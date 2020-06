Škoro: “Ako silovana žena zatrudni, mora se o pobačaju dogovoriti s porodicom”

Miroslav Škoro danas je tokom suočavanja s Gordanom Jandrokovićem u “Večernjem listu” komentirao svoj stav oko pobačaja.

“Pitao sam se koja će biti kvaka na koju će se HDZ vaditi za lošu vladavinu u zadnje četiri godine i sad sam skužio da je to koronakriza koja je očito vama ispada dobrodošla, što je po meni skandalozno. Što se tiče pobačaja, lično i kao čelnik Domovinskog pokreta zalažem se da se život štiti do kraja. Država, ako drži do sebe, ima bezbroj mehanizama kako da pomogne svakoj porodici, ženi, majci koja se odlučuje na takav čin. Nismo mi primitivna zajednica, ne zabrana, ali učiniti sve da se sačuva život”, rekao je Škoro.

Na upit što ako žena zatrudni tokom silovanja, kaže:

“Ako žena zatrudni nakon silovanja, onda se mora dogovoriti s porodicom što će učiniti.”

