Ko će platiti liječenje turiste ako se zarazi u Hrvatskoj, a ko apartman u kojem boravi porodica u izolaciji

Do kraja sedmice trebalo bi se tačno znati ko će plaćati bolničke troškove u slučaju zbrinjavanja turista zbog zaraze koronavirusom, ali ako su iz EU, pomoći će i iz njihove zemlje, izjavio je hrvatski ministar turizma Gari Cappelli nakon potpisivanja ugovora o dodjeli 75 miliona kuna za razvoj Centra kompetentnosti.

“Do kraj ovog tjedna imat ćemo točnu informaciju tko će to plaćati, ali ako se budu liječili u našim bolnicama i ako su iz zemalja EU, naravno će im pomoći njihova zemlja, osiguravati i plaćati. Postoji i mogućnost da, ako je primjerice turist iz Slovenije, a boravi u Opatiji, za oko sat vremena može stići nazad kući i taj će problem i tako biti moguće riješiti”, rekao je ministar odgovarajući na pitanja novinara o “nedoumicama malih iznajmljivača, jer bi porodica eventualno zaraženog turista koronavirusom trebala biti 14 dana u apartmanu, a on zbrinut u bolnici, i ko će to plaćati”.

Inače, glavna tema posjete Splitu hrvatskog ministra Cappellija bio je razvoj Centra kompetentnosti na području Splitsko-dalmatinske županije o čemu je s direktorom splitske Turističko-ugostiteljske škole Ivom Bilićem potpisao i ugovor za dodjelu bespovratnih 75 miliona kuna.

“To je iznimno važan projekt za turizam, a od 75 milijuna kuna 85 posto dolazi iz EU fondova, dok će 15 posto sufinancirati Ministarstvo turizma. Dodatna sredstva dala je i Splitsko-dalmatinska županija te se ukupno, s još oko 30 milijuna kuna iz regionalnog fonda i svime čime županija sudjeluje, zapravo radi o projektu vrijednom oko 170 milijuna kuna za dualno obrazovanje i kvalitetno školovanja kadrova”, naglasio je ministar.

Centar kompetentnosti u Splitu jedan je od šest u Hrvatskoj na čijem se razvoju i sufinanciranju već radi, a Cappelli ističe kako je za koncept regionalnih centara kompetentnosti osigurano i više od 500 miliona kuna iz Europskog socijalnog fonda te Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sezona bi mogla biti na 35 posto lanjske

Odgovarajući na pitanja novinara, ministar je ponovio kako se ove godine očekuje dostizanje 35 posto turističkih rezultata iz 2019. godine, kao i da ima dobrih najava s raznih tržišta.

“Po ispunjenim obrascima na aplikaciji za prelazak granice već imamo oko 300 tisuća turista koji su najavili da će doći u Hrvatsku, a očekujemo i efekte od kampanje HTZ-a koja se provodi na deset tržišta u zadnjih 20-ak dana. Računamo i da će se u idućih 15 do 20 dana otvarati i tržišta poput Velike Britanije i Francuske pa bi moguće promet dolazio i od tamo, a s promocijom ćemo ići i prema Izraelu te nekim zemljama izvan EU”, najavio je Cappelli.

Očekuje se i da početkom jula jače krene i aviopromet u Splitu i Zadru, a ministar kaže kako će u HTZ-u ići i s udruženim marketinškim oglašavanjem s “nekim kompanijama”, računajući da bi se dosta linija moglo realizirati u julu i augustu.

Za “malo veći pad” turističkog prometa u Splitsko-dalmatinskoj županiji nego primjerice u Istri i na Kvarneru, kazao je kako na područje Splitsko-dalmatinske županije “većinom dolaze turisti iz Velike Britanije i Amerike, zrakoplovima kojih još nema”, dok u Istri i na Kvarneru 70 posto gostiju dolazi automobilima iz Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke, prenosi “Index“.

