Radila sve dok nije pronađeno mrtvo dijete: Nakon porođaja bebu bacila u septičku jamu

Dragana R. (26) iz Malog Popovića sumnjiči se da je, nakon što se porodila, dijete bacila u septičku jamu ili poljski ve-ce. Za ovaj slučaj saznalo se kad je žena otišla u bolnicu zbog zdravstvenih komplikacija.

Budući da je konstatovano da se žena nedavno porodila, a da nije željela da priča o bebi, obavještena je policija.

Policija je otišla do njene kuće i pretražila je. Tijelo bebe pronađeno je u okviru dvorišta kuće u kojoj je Dragana živjela, u septičkoj jami ili poljskom veceu – kaže izvor iz istrage.

Dragana R. u kući živi sa sestrom, dvojicom braće i majkom, pričaju mještani Malog Popovića. Kako dodaju, u pitanju je porodica koja se doselila sa Kosova. Draganin otac je, dodaju, preminuo.

Pojedine mještane je vijest iznenadila jer, kako tvrde, nisu ni znali da je Dragana, koju opisuju kao “kulturnu” djevojku, trudna.

Dragana je zaposlena u jednoj prodavnici u susjednom mjestu Glogovac. Suprug ju je vidio u petak ili subotu, sustigla ga je dok je bio na biciklu. Do tog dana je radila u prodavnici. Niko nije znao da je trudna niti se to primjećivalo – priča jedna mještanka.

Kako Telegraf saznaje, istragu je vodilo najprije Više javno tužilaštvo u Jagodini za krivično djelo teško ubistvo, ali se ipak sada predmet nalazi u Osnovnom javnom tužilaštvu, a djelo je kvalifikovano kao ubistvo djeteta pri porođaju. Za ovo krivično djelo zaprijećena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Naložena je odbukcija tijela bebe i čekaju se nalazi.

Dragana R. i dalje se nalazi u bolnici i njeno saslušanje u tužilaštvu tek slijedi.

loading...

Facebook komentari