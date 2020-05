Slovenska firma otpušta 400 zaposlenih, među njima i radnici iz BiH

Među više od 400 radnika u Revozu, slovenskoj kompaniji koja proizvodi automobile marke Renault, a kojima zbog koronakrize neće biti produženi ugovoru o radu, 90 je radnika iz Hrvatske. Uglavnom je riječ o ljudima iz pograničnih krajeva, odnosno sa širega karlovačkog područja, potvrdila je za Jutarnji list glasnogovornica Revoza Nevenka Bašek Zildžović.

Najveća slovenska kompanija sa sjedištem u Novom Mestu, koja ima francuskog vlasnika, zapošljava oko 3200 ljudi, a odluku o otkazima donijeli su zbog jakog pada potražnje, odnosno stanja na tržištu automobila u svijetu, što je direktna posljedica krize izazvane Covidom-19, navode u Upravi kompanije. Prvi na udaru naći će se radnici koji su zaposleni na određeno vrijeme preko agencija za zapošljavanje, a osim domaće radne snage te radnika iz Hrvatske, ima i državljana Bosne i Hercegovine, prenosi “Fokus“.

Zbog epidemije Covida-19 sredinom marta Revoz je zaustavio proizvodnju na šest sedmica te su pogoni počeli raditi početkom maja. Kažu da u dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje namjeravaju organizirati savjetovanja i radionice za one koji će dobiti otkaz kako bi se mogli prekvalificirati i dobiti posao u drugim djelatnostima. Dio zaposlenih, koji za to imaju uvjete, moći će otići u penziju, u sklopu tzv. mekog otpuštanja, te u dogovoru socijalnih partnera i dijalogu sa sindikatom zaposlenih.

U Revozu se proizvode modeli Clio, Twingo i električni Smart Forfour. Slovensko tržište može apsorbirati vozila proizvedena u 24 sata, a sve je namijenjeno tržištima Francuske, Njemačke i Italije. Ukidanjem treće smjene u tvornici proizvodnja će pasti za 150 automobila te će s traka izlaziti nešto više od 600 vozila dnevno.

Većina otpuštenih radnika imala je ugovore preko slovenske agencije Kariera koja ima svoju podružnicu u Zagrebu. Tamo nisu željeli pričati o konkretnim brojkama, odnosno rekli su da ih nemaju.

– Nama je, kao agenciji za zapošljavanje, cilj očuvati svako radno mjesto i u ovome trenutku radimo na tome da ih se sačuva maksimalno moguće. Do trenutka isteka posljednjeg ugovora o radu nećemo biti sigurni u finalni broj radnih mjesta koja smo uspjeli sačuvati u ovim gospodarski teškim vremenima – rekla je direktorica Kariere za Hrvatsku Gorana Santini.

Karlovčanin Mihael O. jedan je od radnika koji se nakon tri godine rada našao na listi za otkaz. Neposredno prije našeg razgovora bio je u Revozu gdje je dijelu radnika definitivno potvrđena najgora vijest.

– Bio je to sastanak na kojem su nas informirali o našim pravima i što nas slijedi još od Revoza. Agencija mora riješiti papirologiju pa ćemo znati koliki nam je otkazni rok, koliko je kome ostalo godišnjeg odmora itd. Kad to izračunaju, s tim datumom dobivamo otkaz i prijavljujemo se na berzu. Rekli su i da će nam isplatiti dio regresa za ovu godinu. Objasnili su da je došlo do manjka narudžbi na tržištu, ukidaju noćnu smjenu i do sredine juna će otpustiti sve agencijske radnike, te neke “svoje” kojima uskoro istječe ugovor. Hrvatski radnici trebali bi raditi najkasnije do 29. maja – rekao je Mihael O. kojem bi 9. juna bilo tačno tri godine rada.

Prvotno je radio na određeno pa se prebacio na slovensku Karieru gdje je dobio posao za stalno s plaćom od oko 7500 kuna (oko 2000 KM) plus prijevoz. Osim radnika, bez ugovora su ostali i karlovački prijevoznici koji su prevozili radnike na posao.

