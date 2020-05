Vučić: Cilj je da za 10 godina nestane srpski narod u Crnoj Gori; Novih “Oluja” neće biti

View this post on Instagram

"Razgovarali smo o odnosima države Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Poštujući jedni druge, dobro razumemo potrebe jedni drugih i imamo dobar dijalog o svim važnim i ključnim temama za naš narod. Srpski narod ne želi da ga odvajaju od matice, to je jedan, jedinstven narod, ma gde da živi. Za nas je veoma važno da Srbija i Crna Gora moraju da budu najbliže države, ali moraju da razumeju koliko je ovo za nas bolno pitanje. Mi Srbi tražimo samo jedno, da naši ljudi budu svoj na svome. Oni vekovima tamo čuvaju svoj identitet. Radićemo sve što možemo, poštujući državu Crnu Goru, njenu državnost i nezavisnost. Borićemo se za prava svog naroda, demokratski, nenasilno i daćemo sve od sebe da budemo uz svoj, srpski narod u Crnoj Gori." – Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem.