Dalmatinci nas prizivaju kao nikad prije: “Bosanci i Hercegovci su naši dragi gosti! Jedva čekamo da dođu!”

Prema podacima Ministarstva turizma, u 2019. godini Hrvatsku je posjetilo ukupno 517.000 turista iz BiH. Za gotovo pedeset posto turista iz BiH koji dolaze na ljetovanje u Hrvatsku najomiljenija destinacija je Dalmacija.

​Direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella kaže za “Oslobođenje” da očekuju bosanskohercegovačke turiste “jer su nam izuzetno važni”.

“U 2019. godini smo imali 997.000 noćenja iz Bosne i Hercegovine, na primjer, u 2019. smo imali iz Češke 214.000 dolazaka, a iz Bosne i Hercegovine 201.000, vidite koliko su nam značajni, posebno na Makarskoj rivijeri, gdje ste nam itekako dragi gosti, dolazite u velikom broju. Stoga očekujemo i ove sezone da nam dođu turisti iz Bosne i Hercegovine, zato radimo sve što je u našoj moći da se granice što prije otvore. Naravno, kreće prvo otvaranje granica s Europskom unijom, jer je Hrvatska članica EU, ali mi svi iz lokalnih županijskih turističkih zajednica insistiramo na onom što nam je važno, da se otvori granica upravo s Bosnom i Hercegovinom”, govori Stella.

Granica s BiH na području Splitsko-dalmatinske županije je jako duga, najbrže se može doći na more upravo na taj način.

“Mi stvarno očekujemo što prije otvaranje granice, pritiskamo i Ministarstvo turizma i sve nadležne, posebno zato što je epidemiološka situacija jako dobra u BiH, kao i u Hrvatskoj, tako da ne vidimo neki pravi razlog da se odgađa dolazak turista”, kaže Stella.

Zanimalo nas je hoće li možda biti smanjenja cijena turističkih usluga? Tržište će reagovati i na kraju bit će sve uredu, smatra. Ističe da je Splitsko-dalmatinska županija s najvećim brojem privatnog smještaja u Hrvatskoj, od preko 600 hiljada kreveta u privatnom smještaju u cijeloj zemlji, u ovoj županiji ima 180 hiljada kreveta.

“Tako da će sigurno biti smještaja koji će cjenovno odgovarati i turistima iz Bosne i Hercegovine”, napominje Stella.

S obzirom na epidemiološke mjere, pitamo kako će izgledati plaže?

“Izgledat će puno bolje nego što mi mislimo, to neće biti tako strašno. Prve verzije su bile da će se doslovno ljudi puštati u more jedan po jedan, naravno do toga neće doći. Ono što je najbitnije u ovoj cijeloj priči mislim da je samodisciplina, da mi jedni s drugima održavamo rastojanje i cijela priča se vrti samo oko toga. Jednostavno, da držimo fizički razmak. Tako ćemo smanjiti bilo kakvu mogućnost zaraze i ponovno širenje, što je ipak najbitnije i u vašoj i u našoj zemlji”, smatra Stella, kojeg pitamo ima li poruku za čitatelje “Oslobođenja“?

“Imam veliku poruku: dobro nam došli, dragi gosti iz Bosne i Hercegovine, jedva vas čekamo ponovno primiti, uvijek ste nam bili dragi gosti, puno pozdrava iz sunčane Dalmacije!“, poručuje direktor Stella iz predivnog Splita.

Direktorica Turističke zajednice grada Makarske Hloverka Novak-Srzić u razgovoru za “Oslobođenje” poručuje: “Pa, naravno, Bosanci i Hercegovci su naši dragi gosti! Jedva čekamo da dođu! Pogotovo jer ih ovdje ima dosta koji imaju svoje vikendice, kuće i apartmane. Neka malo budu strpljivi, sve će biti uredu“.

Za najave bilateralnih dogovora o otvaranju Hrvatske prema turistima iz zemalja Europske unije i BiH kaže: “Očekujem da bi krajem lipnja, najkasnije 1. srpnja granica sa Bosnom i Hercegovinom trebala biti otvorena. Dogovara se, ali koliko je meni poznato, s obzirom na to da BiH nije u EU, granice će se sigurno otvoriti samo kasnije od roka 15. lipnja”, komentariše u kontekstu preporuka Evropske komisije.

Svi se pitaju kako će izgledati turizam s antiepidemijskim mjerama, pa i mi pitamo isto.

“Na našim plažama Makarske rivijere bit će dovoljno prostora za fizičku distancu. Ne treba raditi posebnu paniku, neće biti velikih promjena u odnosu na prijašnje razdoblje, bit će manje gostiju i manje gužve, tako da mjere u smislu fizičke distance, maski… to neće biti nešto posebno. Pogotovo što je Hrvatska, pa i Makarska rivijera, postala korona free zona, nema toliko panike kao što postoji u zemljama kao što su Španija i Italija”.

Eventualno smanjenje cijena? Popusti su mogući.

“To je na nivou svakog vlasnika koji ima kuće, apartmane za iznajmljivanje i hotelijera, koji će vidjeti s obzirom na situaciju koja je pred nama, a još je doista sve neizvjesno, hoće li cijene biti nešto niže”. Za cijenu kafice u dobrom kafiću u Makarskoj ustvrdili smo da je gotovo ista kao u prosječnoj kvartovskoj pekari u Zagrebu, gdje za kafu to go morate iskeširati sedam kuna.

“U dobrom kafiću u Makarskoj cijena kafe se kreće od 6 do 8 kuna, u našoj elitnoj Gradskoj kafani je 10 kuna”, kaže Novak Srzić.

