Kavasaki sindrom stigao u Srbiju: Dvoje mališana kod kojih je potvrđena korona, liječe se i od misteriozne bolesti

Dvoje djece u Srbiji dobilo je tzv. toksični šok sindrom tokom infekcije koronavirusom, novi sindrom koji je uočen u Americi i Evropi prije tri-četiri sedmice, a na koji je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti upozorio ljekare širom planete.

Ovi novi simptomi liče na tzv. Kavasakijev sindrom, koji karakteriziraju visoka temperatura, osip po koži, uvećanje limfnih čvorova na vratu, crvenilo očiju, dijareja, povraćanje, upala zidova krvnih sudova. Ove simptome razvilo je 230 mališana u Evropi, od kojih je dvoje umrlo.

Amerika je prijavila slične slučajeve, dok u Srbiji stručnjaci uspješno završavaju liječenje dvoje malih pacijenata u Institutut za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta “Dr. Vukan Čupić”.

– Do sada su se u Srbiji pojavila dva slučaja i oba su kod nas na Institutu. Njihova klinička slika liči na Kavasakijev sindrom, baš kao što je to opisano u svijetu, a to je vaskulitis ili zapaljenje krvnih sudova. Ipak, u pitanju je netipični vaskulitis, po tipu Kavasakija, jer se kod djece uglavnom javlja do pete godine. Ovo dvoje pacijenata su stariji, od osam i devet godina. Takođe, kod njih nije u punoj mjeri ispoljen taj sindrom, nisu imali sve kriterijume za njega. Uglavnom takva djeca imaju osip po koži, gastrointestinalne smetnje, visoku temperaturu, a viđa se i konjuktivitis. Jedno od dvoje djece dobilo je infekciju miokarda ili srednjeg sloja zida srca, dok je drugo imalo dilataciju ili širenje koronarnih ili srčanih arterija – rekao je za “Kurir” dr. Predrag Minić, načelnik pulmologije.

Kako je istakao dr. Minić, djeca su sada dobro.

– Hvala Bogu, oba pacijenta su dobro odreagirala na terapiju koja se inače daje za Kavasakijev sindrom. Da se takva stanja, slična Kavasakijevom sindromu, javljaju kod djece koja su pozitivna na koronavirus, primijetili su Englezi prije tri-četiri sedmice i to se manifestira kao toksični šok sindrom.

Dr. Minić je naveo da je kod jednog djeteta test na koronu bio pozitivan, a kod drugog negativan.

– Ali, oba su pacijenta imala u krvi pozitivna antitijela, što znači da su bili inficirani kovidom – kazao je za “Kurir” dr. Minić.

