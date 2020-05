Jovanović: Ako govorimo o odnosu prema devedesetim, isti su i vlast i opozicija

Navodi da se politička situacija veoma promijenila od vremena prije izbijanja pandemije korona virusa.

“Promijenilo se sve u našim životima. Politika bi bila besmislena ukoliko bi ignorisala nešto tako, prosto je nemoguće. Nemoguće je uporediti ovo sada vrijeme, i vrijeme u kome smo planirali budućnost, svako svoju, pa i političku”, kaže on, piše “N1“.

Kako je kazao, o učešću na izborima će se razgovarati u okviru stranke.

“Naši motivi i ta vrsta razgovora nisu preispitivanje koje bi imalo veze sa izbornim uslovima ili svim onim što je do sada navođeno kao neka kritika koja je opravdanje za distanciranje od izbora. Prije svega, nama je važna politika. Ja sam sve rekao ovom društvu, i nisam postavio pitanje cijene koja pritom mora da se plati. Najčešće posljednjih dana šutim i gledam ono što se dešava u prostoru koji se opisuje kao srpska politika i to šutanje nije izraz neke nemoći, nego konstatacije da nisam siguran da uopšte ko ima snage da me čuje i želi više išta da sluša”, napominje Jovanović.

Dodaje da je to posljedica čitavog niza grešaka koje su pravljene u prošlosti, i kako navodi cijenu tih grešaka plaćaju građani, “a u posljednjim danima i u srpskoj politici, svako na svoj način”.

“Ne razmišljam o bojkotu, meni bojkot nije bio opcija, razmišljam o svom mjestu u ovom društvu, u onome što je moja obaveza prema njemu”, kaže on.

Na pitanje da li razmišlja da se povuče iz politike, on odgovara da “nikada neće biti iznad srpske politike, čak i kada bi tako nešto pokušao, ali tražiti od ljudi podršku za mjesto poslanika u parlamentu, a pritom nemati snage za sve to što taj parlament u ovom trenutku nosi, više je nego ozbiljno”.

“LDP ima puno ljudi. Čitave generacije su odrasle uz stranku i sve ono što smo radili prethodnih 15 godina. Ja želim da razgovaram sa njima, a potom i sa onima od kojih očekujem podršku na tim izborima. Ja ne volim naknadnu pamet, a čini mi se da je to ključna osobina svega onog što na neki način staje naspram mene u toj politici. Jako je teška situacija u društvu. I ako idem na izbore, onda želim da kažem ono što moram da kažem i da pritom naspram sebe vidim ljude koji žele to da čuju”, navodi Jovanović.

Prema njegovim riječima, nije želio da učestvuje u osnivanju Saveza za Srbiju, jer nije dijelio te političke ideje.

“Ne zato što mi je Vučić bliži, već zbog toga što tu nije bilo one politike koja je društvu bila potrebna. Danas kada se sve oko nas raspada, a u centru tog raspada je nešto što bi trebalo da bude kičma našeg društva, a to je ozbiljna i odgovorna politika. Hoću da pričam sa svojom strankom, sa Predsjedništvom, sa Glavnim odborom i to će se desiti u narednim danima. Neću da idem na izbore tako kako rade drugi, nikada me to nije to interesovalo zbog poslaničkog mandata ili zbog neke plate koja uz to ide”, naglašava Jovanović.

“Ako na izbore idemo, onda želim da dobijem potvrdu od ovog društva da je ono spremno da uradi svoj dio posla. Ja ne mogu, niti sam se na takav način ponašao. Mogu da pokažem put, mogu da kažem ono što treba da kažem, ali ova zemlja mora da odluči. Šta će uraditi sa sobom i da li je spremna da uradi ono što ja mislim da se uradi”, kazao je Jovanović.

Ističe da nikada neće reći da je politika izgubila smisao “zbog toga što mu se ne dopada onaj koji je na vlasti”.

“Niti ću reći da idem na izbore, da bih potom bojkotovao parlament. Ali ću vrlo ozbiljno postaviti pitanje: ‘Izvinite da li vi ozbiljno mislite da sam ja jedini čovjek u ovoj zemlji koji treba da brani istinu o 12. martu? Da li sam ja jedini čovjek u ovoj zemlji koji ubistvo 15.000 ljudi treba da nazove ratnim zločinom? Da li sam ja jedini čovjek u ovoj zemlji koji misli da smo svi na istom, jednom putu'”, upitao je Jovanović.

“Na kraju tog puta je država koja je svima potrebna. Ako želimo da imamo institucija, onda moramo biti spremni da te institucije poštujemo. One moraju imati karaker. Taj karakte može biti demokratski, a ako želimo da bude demokratski onda se moramo obračunati sa nacionalizmom. Moramo reći istinu o devedesetim, moramo reći istinu o Kosovu, moramo iskreno prihvatiti ljudska prava, građanske slobode i medijske slobode. Ovo nije država, ovo je zbijeg u kome se svako koprca i bori za život na neki svoj način”, poručuje Jovanović.

Na pitanje ko su mu je veći problem, vlast ili opozicija, on odgovara da su u većini tema i jedni i drugi isti.

“Ako pričamo o odnosu prema devedesetim, isti su mi. Ako govorimo o odnosu prema 12. martu, isti su mi. Ako govorimo o odnosu prema nasilništvu i siledžijstvu, da li je neko iz opozicije progovorio normalnim jezikom o onome što se desilo u petak ispred skupštine. Šta kažu lideri opozicije? ‘Šta će Rističeviću sako’? Hoćeti li da ga presvlačite nogama? Pa ako neko presvlači nogama Marijana Rističevića, onda će neko da presvlači nogama Žaklinu Tatalović i Tanju Aleksić, vaše koleginice”, naveo je Jovanović.

Kako je kazao za njega su baklje ispod prozora, i baklje na balkonu, ista stvar, i osuđuje ih.

“Ko je najodgovorniji za stanje u zemlji? Najodgovornija je vlast. Vučić. Kakve god da su mu bile namjere”, ocjenjuje Jovanović.

Otkriva šta je Vučiću rekao u telefonskom razgovoru.

“Rekao sam mu da ne mogu više da može više da ulazim u skupštinu, i da se osjećam kao bijednik dok to radim. A vjerujem da biste me razumjeli da ste doživeli ono što sam doživio. Trebalo je policija odmah da podnese krivičnu prijavu, trebalo je odmah tužilaštvo da reaguje, a ne da svi u zemlji imamo utisak da tužilaštvo reaguje samo onda kada neko na njega izvrši pritisak”, kaže Jovanović.

Dodaje da je tužilaštvo moralo odmah da reaguje i prilikom ulaska sa motornim testerama u televiziji i kada je prijećeno paljenjem i prebijanjem.

Ocijenio je da o bojkotu najviše govore oni koji nikada nisu bili poslanici i partije koje nikada nisu bile u parlamentu.

loading...

Facebook komentari