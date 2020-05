Žestoka svađa Čede Jovanovića i Željka Mitrovića u studiju TV Pink, Ceca napustila emisiju

Naime, nakon jedne od žešćih rasprava između lidera LDP Čedomira Jovanovića i vlasnika Pinka Željka Mitrovića, tokom koje su pale teške reči, optužbe, izrečene sa povišenim tonom, Ražnatovićeva je demonstrativno ustala i izašla iz studija.

Ceca i Jovanović u klinču, burna polemika o “Sablji”

Svetlana Ražnatović je navela da su je prethodne vlasti istrenirale kao da su znale da će doći korona, prisetivši se akcije “Sablja” i toga da je nosila nanogicu osam meseci.

Govoreći o odnosu sa Čedomirem Jovanovićem ona je rekla da se nisu znali do ove nedelje i da su sepoznaval iz javnog života.

“Razlika je u tome što ste vi mene hapsili, a ja vas nisam”, rekla je Ražnatovićeva.

Jovanović je rekao da on nije taj koji želi da joj sudi, niti joj je sudio.

“Vi dobro znate za šta se uhapšeni, ja sam poslednji čovek koji je to želeo. Ne da vas vidim u zatvoru, nego da nosim Zoranov sanduk”, rekao je Jovanović.

Na njeno pitanje zašto je bila uhapšena, on je rekao da je ona uhapšena jer je znala da se priprema ubistvo predsednika vlade i otmicu Željka Mitrovića, koji joj je oprostio, jer na to ima pravo.

Jovanović je rekao da nema lični odmos prema gospođi Ražnatović, i istakao je da je ona profesionalac koji peva ono što deca vole.

Ražnatović je rekla da joj znači da posle 17 godina može da kaže neke stvari I da se postave na svoje mesto.

“Poenta je da je služba koja je znala I da nisu smele da se iznose informacije. Ko su jataci, svi su znali. Pitam se zašto vas nisu uhapsili nego mene? Sve ste kriminalnce ispuštali iz zatvora a mene ste ostavili, da li je to fer”, rekla je Ražnatović.

Jovanović je rekao da nema pravo da bude ličan i dodao da je sasvim drugo pitanje kako se oseća i kako se ponaša, dodavši da pred kamerama ne plače iako mu srce nije od kamena.

Ceca i Jovanović prvi put zajedno u emisiji posle 17 godina

Direktor televizije Pink Željko Mitrović istakao je da je on odgovoran za to što su se Ceca i Čeda našli posle 17 godina u jednoj emisiji.

“Odgovoran sam i za ovu lepotu koju pružaju ovakve emisije i smatram da je to sasvim ok. Ovo je život i super je da se ljudi ispričaju”, rekao je Mitrović.

On je istakao da je nekoliko humanitarnih akcija sproveo, ali da mu je najdraža u Zvečanskoj gde je odneta najveća donacija u istoriji Zvečanske.

“Mnogi privrednici su želeli da učestvuju i to mi je jako značajno. Mnogi me kritikuju zašto to ekranizujem, i eto zato da bi i drugi videli i pokrenuli se, kako bi i oni koji mogu dobili pobudu i učestvovali u takvim akcijama”, rekao je Mitrović i dodao da se u tome neće stati.

Te akcije će, dodaje, biti profilisane prema onima kojima je to najpotrebnije.

Mitrović je podsetio da je hteo na duhovit i šarmantan način da pozove sve koji žele da učestvuju na izborima da se takmiče, jer, dodaje, ne učestvovanje na izborima više nije popularno.

Voditeljki je kratko kao obrazloženje navela “manipulatorske” priče Jovanovića…

Ipak, prije kraja emisije Ceca se vratila u studio, prenosi pink.

