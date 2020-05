Bosanci na more u Hrvatsku već u julu, na plažama bez barikada i boksova

Iako su granice još uvijek zatvorene, ministar turizma Republike Hrvatske Gari Cappelli, u razgovoru za “BHRT” kazao je da se nada da će svi uslovi biti ispunjeni da se do 1. jula otvori i granica sa našom zemljom. Kako je pojasnio neće biti nikakvih posebnih protokola, kako na plažama, gdje neće biti boksova, niti pleksiglasa, tako ni u smještajnim objektima. Jedini uslov je da se poštuju mjere predostrožnosti i održavanje fizičke distance. O protokolo prelaska granice još nije odlučeno.

– Hrvatska je jedna od omiljenih destinacija građana Bosne i Hercegovine. Da li će građani naše zemlje moći računatai na odmor u Hrvatskoj?

Naravno da hoće. Uvijek su nam dobrodošli. Mi smo ipak susjedski narod, i mislim da na taj način očekujemo i dalje kvalitetnu i dobru saradnju. Mislim da se i ovoga ljeta, uz sve predradnje koje ćemo uraditi: protokola, graničnih prelaza, načina prelaska granica i sve to ćemo pripremiti do kraja maja mjeseca.

– Govoreno je o testiranjima na koronavirus i testovima koji ne mogu biti stariji od 24 sata za prelazak granice, da li je to definisano? Kako će to biti?

Mi smo imali sastanak ministara turizma na nivou cijele Evropske unije putem videolinka, tražili smo odgovore na nekoliko pitanja i jedno od najbitnijih bilo je protokol ponašanja prilokom prelaska granica u EU. a taj sličan protokol bio bi i za druge zemlje koje graniče sa zemljama EU, posebno za zemlje koje graniče sa Hrvatskom. Dali smo sebi rok do tri sedmice da nađemo zajednički jezik na nivou cijele EU, da donesem zajednički protokol kako bi na isti način prelazili granice unutar EU, a naravno neke zemlje koje su teže pogođene one će na bilateralnim nivoima dogovarati međusobni prelaz, jer neki će se otvarati i ranije. Ja čaunam da bi mi mogli već prvu sedmicu šestog mjeseca vjerovatno otvoriti granicu sa Slovenijom, a možda i nekim drugim zemljama. Uglavnom prva sedmica juna je planirana za otvaranje granica prema nekim zemljama ako stanje sa pandemijom bude ovako povoljno kao danas.

– Kada se turisti iz BiH mogu planirati odmor u Hrvatskoj?

Neozbiljno je od mene kazati bilo koji datum, ali ja se nadam da ćemo do jula otvoriti granicu sa svim zemljama u okruženju. Da do završetka škola, do početka jula osiguramo dolazak turista naravno uz poštivanje protokola i pravila.

– Da li ste razgovarali sa epidemiolozima o uputama, ponašanju, tehničko zdravstvenim uslovima, smještajima?

Neće tu ništa posebno biti osim onih mjera socijalne distance od dva metra, tako će biti i za plaže, nikakvi boksovi, nikakvi pleksiglasi, nikakve barijere na plaži. Detalji oko restorana i kafića kao što sam rekao udaljenost dva metra. Dezinfekcija, pranje ruku. U restoranima će zajedno moći sjediti bez distance ljudi koji su došli zajedno na more, porodice. Ako ih je četvero, petero svi će moći biti u restoranima zajedno jer oni borave zajedno i u apartmani i doputovali su zajedno.

