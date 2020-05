Branimir Nestorović: “Ja sam za to da se svi inficiraju”

Njega je ugostila srbijanska voditeljica Jovana Joksimović. Glavna tema je korona virus, piše “Alo!“.

– Oni koji imaju antitijela, to su oni koji su preležali virus prije tri sedmice. Ja sam stalno pominjao Grifina, on je rekao da virus traje 2 mjeseca, i sada nam je jasno da virus slabi. Virus je proizvod laboratorije, i to mnogi istraživači tvrde, ali smatraju da nije pušten namjerno, već da je pobjegao.

– Polovina oboljelih koji su na respiratoru će umrijeti. I to su uglavnom stariji građani, ja sam pristalica da se puste škole sa radom. Virus još kruži i ja sam za to da se svi inficiraju, a da se stari drže u izolaciji do 15. juna. Mislim da od 15. juna više neće biti kod nas virusa. Svaka epidemija ima svoju dinamiku. Mi se sada nalazimo u fazi u kojoj smo se nalazili u decembru sa gripom. Ja sam bio za još ranije opuštanje mjera, ali se kolege nisu slagale. Strah je veliki. Za ove preko 65 godina treba odvojiti samo 2 dana u samouslugama samo za njih, jer su i dalje u strahu, to sam predložio na sjednici Kriznog štaba.

Neslaganje između Predraga Kona i Nestorovića

– Oni su bili za to da ide sve mnogo sporijie. Mislim da kada je virus slab treba svi da se inficiraju. Ovo je prvi put u istoriji čovječanstva da se susrećemo sa virusom koji je nepoznat svima.

Kako je moguće da je Italiju, Španiju i Veliku Britaniju zadesio najjači talas korona virusa?

– Britanija je sada prevazišla Italiju. Oni su napravili veliku grešku kod prirodnog imuniteta. Glavni epidemiolog je dao ostavku, kao što znate. Džonson mu je zamjerio, jer se i on zarazio zbog te strategije. Oni 3-4 sedmice nisu reagovali, a prve 4 sedmice su najgore. Virus koji se pojavio u decembru u Vuhanu nije isti kao ovaj što se pojavio u Italiji.

– Moraćemo da utvrdimo koji virus je završio kod nas. Moguće da oboljeli koji su imali teže simptome i bili kontaktu sa ljudima iz Italije su imali jedan tip, a ovi sa lakšim simptomima su oboljeli od drugog tipa koji je iz Vuhana, to će se naknadno utvrditi. Postojale su teorije zavjere da ovaj virus uopšte ni ne postoji, ističe Branimir Nestorović.

Rat Trampa i Gejtsa

– Gejts se prečesto pojavljivao, on je suvlasnik firme koja će raditi vakcinu, on je vlasnik firme koja proizvodi test. Njega je upropastila konferencija simulacije pandemije koja je održana u oktobru, a onda se virus pojavio u februaru. Prečesto mu se pojavljuje ime. Ako je ovo potpuno nov virus, sve što smo pravili dosad neće valjati, morat ćemo da se vratimo na početak. Virus mutira, za izradu vakcine potrebno najmanje godinu dana.

– Ne vjerujem da će biti drugog talasa. Pozorišta neće raditi prije 1. juna. Mislim da su i rukavice besmislene trenutno, a to znači da neće ljudi prati ruke. Dan danas nema preporuka za nošenje rukavice, sve rijeke širom svijeta su zagađene zbog toga što ljudi bacaju masovno te rukavice, kaže Branimir Nestorović.

