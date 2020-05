“Nismo ni u stanju saučešće da izjavimo” – Mještani potreseni tragedijom, nesretna majka ostala sama

– Ne dao Bog nikome ono što je Zorica dočekala… da izgubi oba djeteta… Strašno.

Ovako danas pričaju mještani Velikog Borka (Srbija), rodnog mjesta dva brata Aleksandra D. (32) i Miloša P. (22) koji su poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada su se BMW-om podigli na prednje točkove, pa se zakucali u električni stub, piše “Blic”

Aleksandar i Miloš bili su braća po majci, a mještani kažu da sada ne znaju kako nesretnoj ženi ni saučešće da izjave, jer je tragedija prevelika. Zorica je, kako kažu, došla u njihovo selo prije više od dvije decenije.

– Bila je udata negde u Priboju, Prijepolju i u prvom braku dobila je Acu. On je već krenuo u školu kada su došli u Veliki Borak. Udala se za Branka, Miloševog oca i on je prihvatio njenog sina, a dobili su i zajedničko dijete, Miloša. Koliko znamo dobro su se slagali – kažu mještani ovog sela nadomak Barajeva.

Da tragedija bude još veća, i Zoričin muž je preminuo prije nekoliko godina. Nesretna žena ostala je sama. Aleksandar i Miloš poginuli su juče kod Umke dok su se vraćali s posla iz pravca Rucke ka Maloj Moštanici.

Iz za sada neutvrđenih razloga, BMW kojim su putovali izgubio je kontrolu i sletio s puta, a zatim se se pri velikoj brzini popeo na dva točka i udario u stub električne energije. Na mjestu stravičnog prizora morale su da intervenišu i ekipe vatrogasaca, koje su sekle vozilo ne bi li iz njega izvukle tijela dva mladića.

Prema pisanju pojedinih medija, mladići su žurili da stignu kući prije početka policijskog sata, a navodno je uzrok tragedije neprilagođena brzina. Auto kraj puta, u očajnom stanju, zetekao je njihov kolega.

– Nisu se javljali na telefon kolegi. To mu je bilo sumnjivo, pa je on svojim automobilom pošao za njima, kao da je predosećao da se nešto strašno dogodilo. Došao je do dijela puta gdje se nesreća dogodila i tamo ga je zaustavila policija. Samo je upitao da priđe i vidi vozilo. Odmah je znao ko su žrtve – prepričao je jedan od očevidaca.

Njih dvojica su bili moleri i bili su angažovani poslom desetak dana. Aleksandar D. je promijenio prezime i prije devet godina je hapšen zbog pljačke tri pošte.

loading...

Facebook komentari