20 godina igrao iste brojeve i dočekao: Hrvat osvojio 425 hiljada eura, jedva ga ubjedili da da broj tekućeg računa da bi mu legle pare

Njegov identitet nije otkriven.

“Naš sretni dobitnik iz Rijeke, kao i svako od nas, ima svoje navike i vjerovanja… Pa i nevjerice. Prilikom aktivacije HL Bona da bi mogao ponovo odigrati svoje igre Loto 7 i EuroJackpot, shvatio je da je baš on taj sretnik, dobitnik 425 hiljada eura (3.225.284,27 kuna). U nevjerici, nekoliko puta provjeravao je istinitost poruke koju je primio, uplaćene i dobitne kombinacije pa onda ispočetka. Juče nam je rekao da još uvijek ne spava od uzbuđenja. Takođe, naišao je na ‘problem’ oko isplate dobitka. Kako kaže baš i nema povjerenja u internet i ne bi rado ostavio broj svog tekućeg računa na internetu”, objavili su iz Hrvatske Lutrije, prenosi “Novi list“.

Nakon što su ga uverili da je stranica sigurna i za igranje i za finansijske transakcije, dobitak mu je na raspolaganju na njegovom računu, kažu iz Hrvatske Lutrije.

“Loto 7 igram već više od dvadeset godina jednu do dvije kombinacije s istim brojevima i čekam svoj ulov, za razliku od tate koji kaže da je takvo igranje bacanje udice u bunar. Uvjerava me kako treba igrati sisteme pa je vjerovatnost dobitka veća. Istina, no svako ima svoj sistem igranja – ovog puta ja sam ulovio prilično veliki dobitak od 3.225.284,27 kuna, koji ću trošiti za puno malih stvari od kojih se život sastoji i sredit ću kuću … Puno je to novca”, rekao je sretni dobitnik i nastavio:

“Jednostavna je formula za osvajanje dobitka… Treba da vas pogleda sreća – pa ovo je igra na sreću, zar ne! Nastavljam se igrati.”

