Niko se nije nadao ovakvoj tragediji: Tijelo Slađane Petrović nađeno u šumi

Tijelo Slađane Petrović (60), koja je nestala u Jelounajfu u Kanadi sredinom decembra prošle godine, nađeno je u petak pored staze u šumi, potvrdila je policija, piše “Srbija Danas“.

– Žao nam je zbog ove tragične vijesti, njeni prijatelji su je mjesecima tražili – rekao je policijski zvaničnik iz Jelounajfa.

Tijelo nesretne žene odnijeto je na obdukciju, kojom bi trebalo da se utvrdi tačan uzrok njene smrti.

Podsjetimo, Slađana je posljednji put je viđena 26. decembra u samom centru grada. Tada joj se iznenada izgubio svaki trag. Već sutradan, 27. decembra, prijavljen je njen nestanak i počela je zvanična potraga za njom.

U potragu za Slađanom bili su uključeni i volonteri i policija, kao i helikopteri.

RCMP say the body of Sladjana Petrovic, a Yellowknife resident reported missing in December, has been found.https://t.co/xRNWsUZyAh

— Cabin Radio (@CabinRadio) May 2, 2020