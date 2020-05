U Srbiji počinje masovno testiranje stanovništva

Masovno testiranje na uzorku od oko 7.000 domaćinstava počinje u ponedjeljak sa ciljem da se utvrdi stepen kolektivnog imuniteta i koliko je osoba razvilo antitijela na korona virus, odnosno, koliko se zarazilo, a da nije imalo simptome, kaže imunolog Srđa Јanković.

On je pojasnio da je do sada testovima zasnovanim na PCR metodi ispitivano da li je osoba zaražena Kovidom-19, dok će testiranje na uzorku populacije otkriti koliko je osoba razvilo antitijela na virus i kako bi se došlo do odgovora da li se stekao kolektivni imunitet.

– Tako možemo da vidimo koji je odnos otkrivenih slučajeva infekcije prema ukupnom broju slučajeva koji se dogodio u populaciji. Od ovog odnosa zavisi i stepen kolektivnog imuniteta, na koji sada ne možemo da računamo – rekao je Јanković za “TV Pink“.

Objasnio je da je kolektivni imunitet situacija kada je većina ljudi u populaciji ili preležala zaraznu bolest ili je vakcinisana što sada, kaže, nije moguće jer vakcine nema.

Kako je rekao, istraživanje će se raditi na uzorku od 7.000 domaćinstava i naglasio da je važno da je taj uzorak sistematičan i dovoljno nasumičan, kako određena grupa ne bi bila previše zastupljena u uzorku.

– Ako je jedna grupa više zastupljena u uzorku, rezultat se teško može preračunavati na cijelu populaciju. Ovo se, inače, zove reprezentativni uzorak, i on se bira po metodologiji koja je odavno priznata za takve situacije – naveo je Јanković.

Na pitanje o uvođenju gradskog i međugradskog prevoza i ponašanju putnika, Јanković je podvikao da je poželjno držati što veću distancu, sjediti samo na obilježenim sjedištima, nositi maske i rukavice.

Govoroći o putovanjima, otvaranju granica i mogućem uvođenju zdravstvenih pasoša, Јanković je kazao da je još rano za precizne mjere i da je jedna od mjera kontrola na granici, ali da je problem u tome što mjerenje temperature na granici zaustavlja samo one slučajeve koji već imaju simptome i što oni koji su u inkubaciji ili asimptomatski prenosioci ne mogu da budu otkriveni na taj način, prenosi “Sputnik”.

– Najvjerovatnije će se na većini granica, pa i na našoj tražiti negativan rezultat test koji će vjerovatni morati da bude urađen u posljednja 72 sata, ali ni to nije apsolutno pouzdano jer osoba na početku inkubacije može biti negativna na testu – rekao je Јanković i dodao da će oni koji doputuju nejvjerovatnije biti pod epidemiološkim nadzorom.

Kada su u pitanju ljetovanja, Јanković savjetuje građanima da ovog ljeta ostanu u Srbiji jer se, kaže, ne zna koliko brzo ćemo doći do kraja epidemijskog talasa.

